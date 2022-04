TotalEnergies : provisionne 4,1 Mds$ pour Arctic LNG 2

TotalEnergies annonce avoir décidé de provisionner au 31 mars 2022 un montant de 4,1 milliards de dollars concernant notamment Arctic LNG 2.



Situé sur la péninsule de Gydan, en Russie, ce gigantesque projet de gaz naturel liquéfié (GNL) vit depuis plusieurs mois dans l'ombre des sanctions technologiques et financières européennes, à la suite du conflit en Ukraine.



Le 8 avril dernier, de nouvelles sanctions ont d'ailleurs été adoptées par les autorités européennes, interdisant notamment l'exportation depuis le territoire de l'Union européenne de biens et technologies destinés à la liquéfaction du gaz naturel au profit d'une société russe.



'Il apparaît que ces nouvelles interdictions font peser des risques supplémentaires sur la capacité d'exécution du projet Arctic LNG 2', note TotalEnergies.



Dès le mois de mars, le groupe français avait décidé de ne plus enregistrer de réserves prouvées au titre du projet Arctic LNG 2.



Arctic LNG 2 visait une capacité de production de 19,8 millions de tonnes par an (Mtpa) et le premier cargo de GNL d'Arctic LNG 2 était attendu pour 2023.



