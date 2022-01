TotalEnergies remporte au sein d'un consortium un projet éolien de 2 GW en Ecosse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé lundi avoir remporté, au sein d'un consortium, une concession pour développer un parc éolien de 2 gigawatts (GW) à 30 kilomètres au large de l'archipel écossais des Orcades.

"Ce projet, dont la production d'électricité renouvelable devrait débuter d'ici 2030, représente un investissement potentiel de plus de 4 milliards de livres sterling" (4,8 milliards d'euros), a indiqué TotalEnergies dans un communiqué.

"Dans le cadre de ce développement, les partenaires investiront 140 millions de livres sterling (plus de 160 millions d'euros) afin de soutenir le développement des capacités de la chaîne d'approvisionnement locale et notamment l'amélioration des infrastructures portuaires des Orcades et du Caithness", a précisé TotalEnergies.

Le consortium, composé de TotalEnergies (38,25%), Green Investment Group (46,75%), filiale de Macquarie, et RIDG (15%), un développeur écossais dans l'éolien offshore, a également finalisé un accord de raccordement au réseau électrique avec National Grid, a ajouté TotalEnergies.

"Une fois construit, ce parc éolien pourra également fournir de l'énergie renouvelable à une installation de production d'hydrogène vert en cours d'étude sur le terminal de Flotta dans les Orcades", a indiqué l'énergéticien.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

January 17, 2022 05:43 ET (10:43 GMT)