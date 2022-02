TotalEnergies remporte un appel d'offres pour une ferme éolienne en mer aux États-Unis

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé lundi avoir remporté l'appel d'offres pour le développement d'une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey sur la côte Est des Etats-Unis, son plus gros projet dans les énergies renouvelables.

Le groupe pétrolier indique que la concession, qui doit permettre de développer une capacité de production d'au moins 3 gigawatts, a été obtenue pour un montant de 795 millions de dollars (711,24 millions d'euros) conjointement par TotalEnergies et l'allemand EnBW.

La mise en service est prévue d'ici 2028.

"Cette entrée par la grande porte dans l'éolien offshore aux Etats-Unis est un pas de plus vers notre objectif d'atteindre 100 gigawatts de capacité de production d'énergie renouvelable dans le monde d'ici 2030", déclare Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, cité dans un communiqué.

