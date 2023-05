TotalEnergies : rend public son rapport sur le projet Mozambique LNG

TotalEnergies a confié à Jean-Christophe Rufin en décembre 2022, au nom des partenaires du projet Mozambique LNG, une mission d’évaluation indépendante sur la situation humanitaire dans la province du Cabo Delgado où se situe le projet. Jean-Christophe Rufin a ainsi pu mener plusieurs missions d’investigation au Mozambique. TotalEnergies rend public son rapport ainsi que le plan d’actions arrêté par les partenaires de Mozambique LNG sur la base des recommandations du rapport.



Le rapport rappelle que le conflit dans la province du Cabo Delgado a des origines antérieures aux projets de développement gaziers et prend racine dans de nombreux facteurs qui ne sont pas liés au projet Mozambique LNG.



Le rapport évalue les opérations humanitaires et les programmes de développement socio-économique menés par Mozambique LNG autour du site d'Afungi depuis 2021. Il constate une situation humanitaire en amélioration dans le nord du Cabo Delgado, avec notamment le retour des populations déplacées par le conflit dans la ville de Palma, et dans une moindre mesure dans la ville de Mocimboa Da Praia.





Ayant pris connaissance de ce rapport et des recommandations de Jean-Christophe Rufin, l'ensemble des partenaires de Mozambique LNG ont approuvé le plan d'actions suivant.



Mozambique LNG établira une Fondation dédiée, ayant pour vocation de mettre en œuvre un programme de développement socio-économique concernant l'ensemble du territoire de la province du Cabo Delgado, dans le cadre d'une stratégie cohérente et durable de développement.



L'action de cette Fondation sera guidée par un objectif de partage de la prospérité dans la province sans attendre les revenus liés à la production du projet. Afin de pérenniser son action, la Fondation sera dotée d'un budget pluriannuel de 200 millions de dollars.