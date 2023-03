TotalEnergies renforce ses objectifs de baisse des émissions de CO2

Pour 2023, TotalEnergies renforce ses objectifs Climat et accélère ses investissements dans la transformation de la compagnie. Portée par ses progrès en 2022, le groupe renforce ses objectifs de baisse des émissions de CO2 liées à l'utilisation de ses produits pétroliers dans le cadre de sa stratégie multi-énergies équilibrée conciliant croissance rentable et développement durable.



Sur ses installations opérées, la compagnie s'est fixé un nouvel objectif d'émissions en valeur absolue de moins de 38 Mt CO2e (Scope 1+2) en 2025 par rapport à 2015 (contre moins de 40 Mt CO2e précédemment), grâce notamment à un programme de 1 G$ d'économies d'énergie lancé à l'échelle mondiale pour 2023-2024.



TotalEnergies hausse ses objectifs de baisse de l'intensité carbone du mix énergétique vendu à ses clients de -20% à -25% d'ici 2030 par rapport à 2015, et -15% dès 2025 (contre -10% précédemment).



La Compagnie se fixe un objectif plus ambitieux de baisse des émissions Scope 3 Pétrole, celui-ci étant porté de -30% à -40% en 2030 par rapport à 2015, avec -30% dès 2025.



TotalEnergies a décidé d'augmenter de 1 milliard de dollars la part des investissements dans les énergies bas carbone pour les porter à 5 milliards de dollars en 2023 sur une enveloppe prévue entre 16 et 18 milliards de dollars.



D'ici 2030, TotalEnergies prévoit d'investir de 14 à 18 milliards de dollars par an, en fonction du cycle, dont un tiers dans les énergies bas carbone, environ 30% dédiés au développement de nouveaux projets pétrole et gaz, le reste étant consacré à la maintenance du portefeuille hydrocarbures.