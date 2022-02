TotalEnergies : résultats annuels dopés par la flambée des cours de l'énergie

TotalEnergies a réalisé en 2021 un résultat net ajusté multiplié par 4,4 à 18,1 milliards de dollars, soutenu par l'envol des prix du pétrole (+69%) et du gaz naturel liquéfié (+82%). L'Ebitda ajusté est doublé à 42,3 milliards de dollars. La compagnie a généré un cash-flow de 30,7 milliards, en croissance de 74%. La rentabilité des capitaux propres atteint 16,9% tandis que la rentabilité des capitaux employés (ROACE) avoisine 14%. Sur le seul quatrième trimestre, le résultat net ajusté est multiplié par 5,2 à 6,8 milliards pour un Ebitda ajusté multiplié par 2,7 à 14,3 milliards.



La compagnie a maintenu la discipline sur les coûts avec des investissements nets de 13,3 milliards de dollars, dont 25% dans les renouvelables et l'électricité.



TotalEnergies enregistre ainsi un cash-flow net de 15,8 milliards de dollars sur l'année, permettant ainsi de poursuivre la réduction de sa dette nette avec un taux d'endettement réduit à 15,3% à fin 2021 contre 21,7% à fin 2020 et de réaliser des rachats d'actions propres à hauteur de 1,5 milliard de dollars, en ligne avec l'objectif annoncé.



En cohérence avec la politique annoncée en février 2021, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2022, la distribution d'un solde de dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,66 euro par action, égal aux trois acomptes déjà décidés.



En outre, le conseil d'administration a défini une politique de retour à l'actionnaire pour l'année 2022 qui combinera, d'une part, une augmentation des acomptes sur dividende de 5% compte tenu de la croissance structurelle du cash-flow généré par l'activité GNL et l'électricité, et d'autre part, des rachats d'actions pour partager les revenus supplémentaires tirés des prix élevés des hydrocarbures. Ces rachats d'actions sont prévus à hauteur de 2 milliards de dollars pour le premier semestre 2022.