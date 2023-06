Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la signature d’un accord avec Petronas et Mitsui pour développer un projet de stockage de CO 2 en Asie du Sud-Est. Les partenaires évalueront plusieurs sites de stockage, comprenant des aquifères salins et des champs déplétés offshore, situés dans le bassin malais. Ce partenariat vise à développer un service commercial de stockage de CO 2 pour décarboner des clients industriels en Asie.

Cet accord a été signé par Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Président-Directeur général du groupe Petronas, et Toru Matsui, Directeur général de Mitsui & Co., à l’occasion de la journée inaugurale de la convention Energy Asia à Kuala Lumpur.

En Asie, où des pays comme la Corée du Sud et le Japon se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, le développement d’une filière CCS (Carbon Capture and Storage) ciblant les émissions des secteurs industriels les plus difficiles à décarboner va nécessiter un cadre réglementaire clair et des investissements massifs. Avec cet accord, les partenaires étudieront plusieurs sites potentiels de stockage, détermineront les moyens techniques à mettre en œuvre pour acheminer le CO 2 des zones industrielles de la région et développeront le cadre économique le plus adapté au déploiement d’un service commercial de stockage de carbone en Malaisie.

« TotalEnergies se réjouit de s’associer à Petronas et Mitsui dans le stockage de CO 2 en Malaisie et ainsi soutenir la décarbonation de l’Asie. Ce partenariat bénéficiera de notre solide expertise dans le CCS en Europe où un premier projet intégré démarrera dès l’an prochain en Norvège. Avec d’autres projets, il contribuera à atteindre notre objectif de 10 millions de tonnes par an de capacité de stockage de CO 2 d’ici à 2030 », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

« Petronas est fière de collaborer avec TotalEnergies et Mitsui, des partenaires engagés pour développer des solutions de CCS nécessaires à un avenir moins carboné. Ce partenariat stratégique illustre l’engagement de Petronas à faire de la Malaisie un hub régional de CCS afin de saisir les opportunités liées à la transition énergétique, tout en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone de ses activités pour continuer à répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui », a déclaré Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, président et directeur général du groupe Petronas.

« Le CCS repose sur des technologies existantes et est considéré comme une solution abordable pour décarboner les émetteurs pour lesquels c’est le plus difficile. Mitsui tirera parti de son expertise dans l’amont pétrolier et gazier et de son réseau d'affaire étoffé pour travailler conjointement avec Petronas et TotalEnergies à l'élaboration d'un projet de chaîne de valeur CCS en Malaisie. En développant les activités de CCS à l'échelle mondiale, Mitsui contribuera à la création d'une société plus respectueuse de l'environnement », a déclaré Toru Matsui, Directeur général de Mitsui & Co.

TotalEnergies et le stockage du carbone

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. Pour les émissions résiduelles la Compagnie développe des projets industriels de stockage du CO2. Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien placée pour réaliser son ambition de développer une capacité de stockage de 10 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2030, notamment grâce à des projets industriels d’envergure comme Northern Lights en Norvège ou Aramis aux Pays-Bas. L’ensemble de ces projets permettra à la Compagnie de réduire ses propres émissions ainsi que celles de ses clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

