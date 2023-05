TotalEnergies : s'engage contre les émissions de méthane

Dans le cadre de son engagement à identifier, quantifier et réduire les émissions de méthane liées à ses activités, TotalEnergies annonce s'être associer avec l'université du Colorado pour développer un protocole international de qualification des mesures d'émissions de méthane.



Cette initiative transatlantique permet de palier le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de standard commun pour valider les méthodes de mesures des émissions de méthane, indispensable pour comparer les émissions annoncées quelle que soit la technologie.



TotalEnergies et l'université du Coloradocollaboreront pour développer un protocole pour certifier la précision, les limites de détection et les restrictions opérationnelles de mesures utilisées pour la comptabilisation du méthane et pour développer une méthode pour estimer les mesures de méthane annuelles à partir des mesures ponctuelles.



'La diminution des émissions de méthane nécessite une quantification précise de ces émissions. Il est donc indispensable de définir un standard pour certifier la précision des mesures et comparer des mesures entre les équipements et les continents', a déclaréMarie-Noëlle Semeria, directrice R&D de TotalEnergies.



