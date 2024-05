Regulatory News:

A l’occasion du Sommet pour le Clean Cooking organisé par l’Agence Internationale de l'Energie à Paris (AIE), TotalEnergies a annoncé son ambition de donner accès au clean cooking1 à 100 millions de personnes en Afrique et en Inde d’ici 2030. Pour y parvenir, TotalEnergies investira plus de 400 M$ dans le développement du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) destiné à la cuisson.

En outre, pour rendre le clean cooking abordable au plus grand nombre, la Compagnie va développer l’usage de technologies digitales pay-as-you cook, qui permettent au client de ne payer qu’au fur et à mesure de l’usage de la bouteille de GPL au lieu de devoir avancer la totalité de la valeur du volume de la bouteille.

Selon l’AIE2, plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès au clean cooking et cuisinent dans des foyers traditionnels au charbon de bois ou au bois. Par ailleurs, l’AIE rappelle que l’accès à une énergie plus propre pour la cuisson, comme le GPL, permet de :

Améliorer la santé des personnes avec une meilleure qualité de l’air, limitant les risques de complications respiratoires et de maladies cardiovasculaires. La pollution de l’air domestique est la deuxième cause de décès prématurés des femmes en Afrique subsaharienne.

Réduire les inégalités de genre en facilitant l’accès à l’éducation, à l’emploi ou à l’entreprenariat et in fine à l’autonomie financière des femmes. En effet, l’accès au clean cooking représente un gain de temps considérable pour les personnes qui peuvent passer jusqu’à 20 heures par semaine à ramasser du bois pour la cuisson.

Réduire les émissions de CO₂ et la déforestation. L’accès universel au clean cooking permettrait d’éviter l’émission de 1,5 gigatonne d’équivalent CO₂ d’ici 2030 (dont 900 millions de tonnes en Afrique), soit l’équivalent des émissions de CO₂ produites par le transport aérien et maritime en 2022 ou de la disparition de forêts d'une superficie équivalente à celle de l'Irlande chaque année.

« Nous saluons l’initiative de l’AIE, à laquelle TotalEnergies s’associe pour promouvoir l’accès à une cuisson durable, disponible et abordable au plus grand nombre, illustrant la raison d’être de la Compagnie. En développant l’accès au clean cooking en Afrique et en Inde, TotalEnergies ambitionne d’avoir un impact positif sur l’environnement et la santé des populations, tout en contribuant à réduire les inégalités dont souffrent les femmes dans ces régions. Le clean cooking contribue au développement économique, social et humain de manière plus durable », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

La Compagnie est déjà un acteur majeur de la distribution de GPL en bouteilles avec plus de 50 millions de personnes en Afrique et en Asie qui bénéficient ainsi d’une énergie fiable et plus propre.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

1 Ou « solutions de cuisson durable »

2 www.iea.org : « Vision for Clean Cooking Access for All », July 2023

