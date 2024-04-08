8 avril (Reuters) - TotalEnergies SE:
* TOTALENERGIES SE RENFORCE DANS LA PRODUCTION DE GAZ NATUREL AU TEXAS
* TOTALENERGIES A SIGNÉ UN ACCORD POUR ACQUÉRIR LA PARTICIPATION DE 20% DÉTENUE PAR LEWIS ENERGY GROUP DANS LES PERMIS D'EXPLOITATION DE DORADO OPÉRÉS PAR EOG RESOURCES (80 %) DANS LE BASSIN D'EAGLE FORD AU TEXAS
* LE CHAMP DE DORADO PERMETTRA À TOTALENERGIES D'AUGMENTER SA PRODUCTION NETTE DE GAZ AUX ÉTATS-UNIS DE 50 MILLIONS DE PIEDS CUBES PAR JOUR (MPC/J) EN 2024
* POTENTIEL DE CROISSANCE DE 50 MPC/J SUPPLÉMENTAIRES EN 2028 Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)