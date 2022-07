TotalEnergies a décidé de se retirer du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, en tant qu'actionnaire et opérateur.



' Dans un contexte de détérioration continue de la situation en matière de droits humains au Myanmar, cette décision résultait du constat que TotalEnergies n'était plus en mesure d'apporter une contribution positive suffisante dans ce pays ' indique le groupe.



' A l'heure où TotalEnergies se retire définitivement du Myanmar, notre Compagnie réitère sa condamnation des abus et violations des droits humains qui s'y déroulent, réaffirme son soutien à la population du Myanmar et formule le voeu d'un retour rapide de la paix et de l'Etat de Droit dans le pays ' rajoute la direction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.