TotalEnergies sélectionne Technip Energies et Clough pour son projet Papua LNG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a annoncé lundi avoir été sélectionné au sein d'un consortium par TotalEnergies pour la réalisation d'une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des infrastructures de production en amont du projet Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les éléments financiers du contrat attribué au consortium, qui comprend également le groupe australien Clough, n'ont pas été communiqués.

Les infrastructures concernées par ce contrat "couvrent le développement des gisements de gaz des champs terrestres Elk et Antelope, y compris les puits et l'usine de traitement de gaz", a indiqué Technip Energies dans un communiqué. "Le développement intègre également un système de capture et de séquestration du carbone afin d'éliminer le CO2 issu des champs et de le réinjecter dans les réservoirs", a ajouté le groupe.

Le projet Papua LNG, retardé en raison de la crise du coronavirus, prévoit la production de deux champs gazifères, Elk et Antelope, situés sur le permis PRL-15 en Papouasie-Nouvelle Guinée. Le gaz produit sera liquéfié dans deux trains de liquéfaction.

August 22, 2022