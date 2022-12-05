TotalEnergies signe avec Air France-KLM un contrat de fourniture de carburant d'aviation durable

5 décembre (Reuters) - Air France KLM SA:
* TOTALENERGIES ET AIR FRANCE-KLM SIGNENT UN PROTOCOLE
D'ACCORD
SUR LA FOURNITURE DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE PENDANT 10 ANS
* PROTOCOLE AVEC AIR FRANCE-KLM COMMENCERA À PARTIR DE 2023
* CE CARBURANT D'AVIATION DURABLE SERA PRODUIT PAR
TOTALENERGIES
DANS SES BIORAFFINERIES
* CE CARBURANT D'AVIATION SERA MIS À LA DISPOSITION DES
COMPAGNIES
DU GROUPE AIR FRANCE-KLM, PRINCIPALEMENT POUR LES VOLS AU DÉPART
DE LA FRANCE ET DES PAYS-BAS
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(Gdansk Newsroom)