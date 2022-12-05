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TotalEnergies signe avec Air France-KLM un contrat de fourniture de carburant d'aviation durable

05/12/2022 | 08:09
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5 décembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* TOTALENERGIES ET AIR FRANCE-KLM SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA FOURNITURE DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE PENDANT 10 ANS

* PROTOCOLE AVEC AIR FRANCE-KLM COMMENCERA À PARTIR DE 2023

* CE CARBURANT D'AVIATION DURABLE SERA PRODUIT PAR TOTALENERGIES DANS SES BIORAFFINERIES

* CE CARBURANT D'AVIATION SERA MIS À LA DISPOSITION DES COMPAGNIES DU GROUPE AIR FRANCE-KLM, PRINCIPALEMENT POUR LES VOLS AU DÉPART DE LA FRANCE ET DES PAYS-BAS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
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Résultat net 2022 28 155 M - 26 852 M
Dette nette 2022 15 616 M - 14 893 M
PER 2022 5,69x
Rendement 2022 5,67%
Capitalisation 155 Mrd 155 Mrd 148 Mrd
VE / CA 2022 0,66x
VE / CA 2023 0,71x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,1%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
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Dernier Cours de Clôture 61,75 $
Objectif de cours Moyen 67,25 $
Ecart / Objectif Moyen 8,91%
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE31.95%154 713
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY1.40%1 936 414
SHELL PLC45.86%204 441
PETROCHINA COMPANY LIMITED2.88%129 628
EQUINOR ASA55.28%118 484
GAZPROM-42.32%74 714