TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec OMV pour acquérir sa participation de 50 % dans SapuraOMV Upstream (SapuraOMV), un producteur et opérateur de gaz indépendant malaisien, pour un montant évalué à 903 millions de dollars (dont 350 millions de dollars de reprise du prêt accordé par OMV à SapuraOMV), soumis aux ajustements habituels de clôture.

Les principaux actifs de SapuraOMV sont ses participations opérées de 40 % dans le bloc SK408 et de 30 % dans le bloc SK310, tous deux situés au large de la côte du Sarawak, en Malaisie. En 2023, la production opérée par SapuraOMV (100 %) s’est élevée à environ 500 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel, destiné à l’usine de liquéfaction de Bintulu, opérée par Petronas, ainsi que 7 000 barils par jour de condensats. Sur le bloc SK408, le développement du champ gazier de Jerun est en cours, pour un démarrage prévu au second semestre 2024.

La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des approbations des autorités de régulation. Sa finalisation est attendue d’ici à la fin du premier semestre 2024.

SapuraOMV détient aussi des participations dans des permis d’exploration en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique, où une découverte a été réalisée en 2023 sur le bloc 30.

« Nous sommes ravis de renforcer la position de TotalEnergies en Malaisie en devenant actionnaire du producteur de gaz indépendant SapuraOMV. Au cours des dernières années, nous avons développé un partenariat stratégique à l’international avec Petronas, la compagnie nationale malaise. Cette opération servira de point d’ancrage pour notre croissance future dans ce pays et pour conforter notre partenariat avec Petronas. Avec ses coûts de production peu élevés et sa faible intensité d’émissions de GES, les actifs de SapuraOMV s’intégreront parfaitement dans le portefeuille de TotalEnergies et contribueront à répondre à la demande croissante de gaz en Asie », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

TotalEnergies en Malaisie

TotalEnergies est associée à deux contrats de partage de production en phase d’exploration en Malaisie. La Compagnie a signé en juin 2023 un accord avec Petronas et Mitsui pour développer un projet de stockage de CO 2 en Asie du Sud-Est et évaluer plusieurs sites possibles dans le bassin malais.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

