TotalEnergies signe un protocole d'accord en vue du développement de deux blocs en Angola

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé mardi avoir signé avec l'Agence Nationale Angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocombustibles (ANPG) et la société publique angolaise Sonangol un protocole d'accord en vue du futur développement des champs de Cameia et Golfinho, situés sur les Blocs 20 et 21 du bassin de la Kwanza.

"Cet accord est une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, attendue dans le courant de l'année 2023, après obtention de l'accord des partenaires et des autorités", a indiqué TotalEnergies dans un communiqué de presse.

TotalEnergies, opérateur, détient une participation de 80% dans chacun des Blocs 20 et 21. Sonangol détient les 20% restants.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VCA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 12:55 ET (16:55 GMT)