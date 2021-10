TotalEnergies : son partenaire indien AGEL finalise une acquisition majeure

Suite à la finalisation de l’acquisition par Adani Green Energy Limited (AGEL) de 100 % de SB Energy India, TotalEnergies, qui détient une participation de 20 % dans AGEL, ajoute une capacité nette d'environ 1,4 GWc de projets en opération et en construction à son portefeuille renouvelable. SB Energy India dispose d'un portefeuille global de projets renouvelables de 5 GWac à travers quatre États indiens. Cette transaction valorise SB Energy India à un montant d'environ 3,5 milliards de dollars.



" Nous tenons à féliciter la direction d'AGEL pour la clôture de cette transaction majeure, qui renforce sa position de leader en Inde ainsi que sa capacité à contribuer activement au développement durable du pays, un objectif que TotalEnergies partage avec le groupe Adani ", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.





" Cette transaction et notre partenariat avec AGEL sont des contributeurs clés à l'objectif de la compagnie d'atteindre 35 GW de capacité de production brute d'origine renouvelable d'ici à 2025 et de figurer dans le top 5 mondial des producteurs d'énergies renouvelables d'ici à 2030. "