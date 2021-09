TotalEnergies : sponsor-titre officiel jusqu'en 2025 des principaux championnats de la Fédération Mondiale de Badminton BWF

Singapour / Paris, le 24 septembre 2021 - TotalEnergies et la Fédération mondiale de badminton (BWF) ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat pour cinq années supplémentaires, soit jusqu'en 2025.

TotalEnergies reste ainsi le sponsor-titre des principaux championnats de la BWF, notamment les championnats du monde et finales des championnats du monde par équipes masculines (BWF Thomas Cup), féminines (BWF Uber Cup) et mixtes (BWF Sudirman Cup). L'accord conclu fait également de TotalEnergies le Partenaire Officiel Energie et le Partenaire Officiel Lubrifiants de ces événements.

De 2021 à 2025, les TotalEnergies BWF Major Championships se dérouleront en Chine, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, au Japon et en Thaïlande.

« TotalEnergies est ravi de prolonger son partenariat historique avec la BWF. Depuis 2015, ce partenariat n'a cessé d'accompagner le développement du badminton, en dépit des défis récents posés par la crise sanitaire », a déclaré Ting Wee LIANG, President de TotalEnergies Asia Pacific & Middle East, Marketing & Services.« Le partenariat avec la BWF est pour nous l'occasion de présenter à un plus large public le profil multi-énergies de TotalEnergies. Performance, précision et endurance sont des qualités essentielles dans le badminton, qui reflètent également les promesses de la marque TotalEnergies pour ses produits et services, notamment ses solutions de mobilité et ses lubrifiants. Nous espérons encourager de nombreux sportifs à porter haut ces valeurs à travers le badminton »,

Thomas Lund, Secrétaire général de la BWF, a déclaré : « Etablir et entretenir des partenariats sur le long terme est essentiel pour pouvoir préserver et renforcer la place du badminton à l'avenir. Sans la relation privilégiée qui nous unit à TotalEnergies, tout particulièrement en Asie, nous ne saurions organiser ces rendez-vous prestigieux, l'instar de nos Championnats majeurs, ni faire du badminton le grand sport qu'il est à ce jour dans le monde. Il est certain que la crise sanitaire a eu un impact sur notre sport et notre capacité à organiser certains de nos événements. Avoir TotalEnergies à nos côtés pendant toute cette période difficile et continuer à faire équipe avec ce sponsor renforce notre positionnement pour faire du badminton un sport accessible au plus grand nombre. Nous remercions TotalEnergies pour ce partenariat et avons hâte de faire de grandes choses ensemble au cours des prochaines années. »

L'objectif principal de la BWF est d'organiser des programmes de badminton, durables et de classe mondiale, en s'efforçant d'offrir à chaque enfant la chance de jouer tout en permettant à chacun d'adopter un esprit sportif positif et un mode de vie sain.

Depuis 2015, le badminton connaît un engouement sans précédent avec 339 millions de joueurs actifs et 735 millions de supporters à travers le monde, avec un engouement sans précédent de la jeunesse.

Cet accord a été négocié grâce à Infront Sports & Media, partenaire commercial de longue date de la BWF.

Le renouvellement de ce contrat de sponsoring confère à TotalEnergies un droit de parrainage sur les événements suivants : 2021 TotalEnergies BWF World Championships (Huelva, Espagne) 2022 TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals (Bangkok) et TotalEnergies BWF World Championships (Tokyo) 2023 TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals (Suzhou, Chine) et TotalEnergies BWF World Championships (Copenhague) 2024 TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals (Chine) 2025 TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals (Chine) et TotalEnergies BWF World Championships (Paris)

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de la Fédération Mondiale de Badminton

La Fédération Mondiale de Badminton (BWF) est l'instance dirigeante internationale du badminton, reconnue par le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP). Fondée en 1934 sous le nom de Fédération internationale du badminton (IBF), elle a reçu son nom actuel en 2006.

La BWF a pour objet et objectifs d'encadrer, promouvoir, développer et populariser le badminton à travers le monde et d'organiser, présenter et exécuter des événements internationaux au plus haut niveau. La BWF a pour ambition de faire du badminton l'un des sports les plus populaires au monde et de le rendre accessible à tous, en offrant à chaque enfant la possibilité d'y jouer pour la vie. Sa mission est de diriger et d'inspirer l'ensemble des parties prenantes, de fournir un divertissement grâce à des événements suscitant l'enthousiasme des fans et d'instaurer des projets de développement durable innovants et à fort impact.

La BWF a son siège à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Elle compte 196 associations membres à travers le monde. Elle a pour président Poul-Erik Høyer et pour secrétaire général Thomas Lund.

À propos d'Infront

Infront, filiale du Groupe Wanda Sports, est une société qui relie les fans et les consommateurs aux plus grands événements du monde sportif. Elle propose aux organisateurs et à leurs partenaires commerciaux tous les ingrédients de la réussite pour leur événement. Forte d'une équipe de quelque 1 000 spécialistes, travaillant depuis 44 bureaux à travers 17 pays, Infront dispose de ressources lui permettant de relever n'importe quel défi : solutions numériques innovantes, capacités d'organisation d'événements de classe mondiale, distribution de droits médias internationaux, sponsoring (vente et activation) ou production de contenus de pointe. Société basée en Suisse, Infront est une société nourrie d'une passion absolue pour le sport. @infrontsportswww.infront.sport

