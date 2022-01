TotalEnergies : un projet dans les énergies vertes aux EAU

TotalEnergies a annoncé mercredi avoir rejoint l'initiative lancée par Masdar et Siemens Energy aux Emirats Arabes Unis en vue d'accélérer le développement de l'hydrogène vert et la production de carburant aérien durable.



Les trois groupes énergétiques ont signé aujourd'hui un accord de collaboration visant à développer un projet d'unité pilote basé à Masdar City, la nouvelle ville 'verte' de l'émirat, qui produirait de l'hydrogène vert et convertirait du CO2 en carburant aérien durable.



Annoncé l'an dernier par Masdar, le projet rassemble autour du ministère de l'Energie d'Abu Dhabi les compagnies aériennes Etihad Airways et Lufthansa, ainsi que Siemens Energy, entre autres.



Après la conduite d'études de faisabilité et de conception, le projet doit entrer cette année dans la phase des études d'ingénierie.



TotalEnergies dit vouloir apportera au projet son expertise en matière de production de carburant aérien durable et de commercialisation de carburants durables.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.