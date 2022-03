TotalEnergies va cesser l'achat de pétrole et de produits pétroliers en Russie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique TotalEnergies a annoncé mardi avoir décidé "unilatéralement" de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, "dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022".

Cette décision a été prise pour tenir compte de "l'aggravation de la situation en Ukraine et de l'existence de sources alternatives pour approvisionner l'Europe", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le 25 février, TotalEnergies avait annoncé avoir renoncé à toute opération de trading sur les marchés spot portant sur du pétrole ou des produits pétroliers russes.

March 22, 2022 13:37 ET (17:37 GMT)