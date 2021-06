TotalEnergies va faciliter l'accès des chauffeurs Uber aux points de recharge électrique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier TotalEnergies et la plateforme VTC Uber Technologies ont annoncé mardi un partenariat afin d'accélérer la transition des chauffeurs inscrits sur l'application du groupe californien vers les véhicules électrifiés, en facilitant leur accès aux points de recharge.

Dans cette optique, le groupe français fournira aux chauffeurs utilisant l'application Uber et conduisant un véhicule électrique ou hybride rechargeable une carte qui leur donnera un accès à "des conditions préférentielles" à la recharge de leur automobile sur son réseau de stations-service et dans l'ensemble de son parc de bornes électriques.

Ce partenariat permettra un accès à plus de 20.000 points de recharge d'ici à la fin 2021 et plus de 75.000 à l'horizon 2025, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

"En complément, TotalEnergies et Uber vont collaborer, sur la base des usages et trajets des chauffeurs Uber, pour déterminer de façon optimale les emplacements pouvant accueillir à terme de futurs hubs et sites de recharge", ont expliqué les deux sociétés.

Les chauffeurs VTC pourront également accéder au programme de fidélité "Club" de TotalEnergies et bénéficier gratuitement pendant un an de l'assistance associée à ce programme, qui inclut par exemple le dépannage de leur véhicule électrique.

Ce partenariat cible dans un premier temps la France, mais les deux sociétés ont évoqué la possibilité de l'étendre à d'autres pays européens.

