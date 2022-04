Totalenergies injecte dans le renouvelables aux Etats-Unis

Paris (awp/afp) - Totalenergies a annoncé mercredi l'acquisition de la société texane Core Solar, forte de plus de 4 gigawatts de projets solaires, ce qui permet au géant français de l'énergie de renforcer son portefeuille d'énergies renouvelables aux Etats-Unis, selon un communiqué.

Core Solar, basée à Austin au Texas - dont le montant de l'acquisition n'est pas communiqué - détient "plus de 4 GW de projets solaires et de stockage à divers stades de développement dans différents États et marchés électriques américains". Son patron, Greg Nelson, et ses employés "intègreront les équipes de Totalenergies", indique le groupe français.

"Avec cette acquisition, Totalenergies renforce sa présence aux États-Unis, où la compagnie dispose désormais d'un portefeuille de projets renouvelables de plus de 10 GW en exploitation, en construction et en développement", précise le communiqué.

"Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille de projets solaires aux États-Unis, une région clé pour atteindre notre objectif de 100 GW de capacités de production d'électricité renouvelable dans le monde d'ici 2030", a commenté Vincent Stoquart, directeur Renewables de Totalenergies, cité dans le communiqué.

Cette opération "permettra de décupler notre force de frappe sur le marché du solaire américain" et les équipes de Core Solar vont "contribuer à l'ambition de Totalenergies de se hisser au rang de leader du solaire aux États-Unis", a de son côté déclaré Greg Nelson pour Core Solar.

Aux Etats-Unis, Totalenergies développe déjà plusieurs projets dans le solaire "à grande échelle" et a également entrepris le développement d'un parc éolien en mer de 3 GW au large de New York et du New Jersey. Dans le secteur du solaire sur bâtiments, il a également acquis au premier trimestre 2022 les activités solaires industrielles et commerciales de SunPower.

afp/jh