Totalenergies revient dans le vert, profite de la hausse des cours

Paris (awp/afp) - Totalenergies a annoncé jeudi être repassé dans le vert au deuxième trimestre et a publié des résultats en hausse dans l'ensemble grâce à la montée des cours des hydrocarbures.

Son bénéfice net a atteint 2,2 milliards de dollars sur la période, contre une perte de plus de 8 milliards un an plus tôt, alors causée notamment par de lourdes dépréciations, a indiqué le producteur français de pétrole et de gaz, qui se diversifie dans les énergies renouvelables et a subséquemment récemment repensé sa raison sociale.

Le résultat net ajusté, qui exclut des éléments exceptionnels, a pour sa part atteint 3,5 milliards de dollars. C'est une très forte hausse par rapport aux 126 millions enregistrés un an plus tôt mais aussi une progression sur les 2,9 milliards du deuxième trimestre de 2019, avant la crise.

"Totalenergies a bénéficié d'un marché du pétrole et du gaz en hausse de respectivement 13% et 28% sur un trimestre", a souligné le président-directeur général (PDG) Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

Après avoir chuté en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie, comme le transport aérien, le marché pétrolier s'est en effet repris.

Confiant, Totalenergies indique qu'il souhaite "partager les revenus supplémentaires avec ses actionnaires via des rachats d'actions en cas de prix élevés".

L'ancien Total veut aussi poursuivre sa stratégie de croissance "dans les renouvelables et l'électricité".

Dans un communiqué distinct, le groupe indique par ailleurs qu'il va se retirer de Petrocedeño, une société qui produit, transporte et transforme en brut léger du pétrole extra-lourd de la Ceinture de l'Orénoque, au Venezuela.

La participation de 30,32 % sera transférée à la compagnie d'Etat PDVSA "pour un montant symbolique". Cette opération se traduira par une moins-value de cession exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars pour Totalenergies.

