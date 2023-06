Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Gentari Renewables Sdn Bhd, la filiale dédiée aux solutions énergétiques durables de Petronas, en vue de développer des projets d’énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique. Déjà partenaires dans le secteur amont dans huit pays à travers le monde, cet accord renforce la collaboration entre TotalEnergies et Petronas en matière de transition énergétique.

Cet accord a été signé en marge de la convention Energy Asia à Kuala Lumpur, par Julien Pouget, Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l’Asie-Pacifique et Sushil Purohit, Directeur Général de Gentari, en présence de Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de TotalEnergies et de Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Président de Gentari et Président-Directeur Général de Petronas.

Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies et Gentari développeront ensemble le projet solaire Pleasant Hills de 100 MW dans le Queensland en Australie pour fournir de l'électricité bas carbone aux installations de production et traitement de gaz du champ de Roma. TotalEnergies et Petronas, la société mère de Gentari, détiennent chacun une participation de 27,5 % dans Gladstone LNG.

« Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de notre partenaire de longue date Petronas, via sa filiale Gentari, pour déployer les énergies renouvelables en Asie-Pacifique et décarboner nos propres installations, en mobilisant nos atouts respectifs : avec cet accord de collaboration stratégique, nous ouvrons la voie à des plans d'action très concrets, de la mise en œuvre des meilleures pratiques pour éliminer les émissions de méthane aux mesures d'efficacité énergétique et d'électrification bas carbone », a déclaré Julien Pouget,Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l’Asie-Pacifique. « Le projet Pleasant Hills Solar de 100 MW, qui contribuera à réduire les émissions de Gladstone LNG, est une première initiative importante concrétisant cet accord. »

« Pour atteindre nos objectifs communs en matière de décarbonation, il est essentiel de mobiliser efficacement nos compétences, nos forces et nos ressources. Cela implique d'optimiser nos partenariats existants et de travailler à la décarbonation de nos propres installations. Ce partenariat entre Gentari et TotalEnergies donnera un nouvel élan à notre démarche net zéro et créera un écosystème propice au développement dans le domaine de l’énergie propre et des solutions net zéro », a commenté Sushil Purohit, Directeur Général de Gentari.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À la mi-2023, sa capacité brute de production d’électricité renouvelable était de 18 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW en 2030, avec l’objectif de figurer au top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

