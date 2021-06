Véhicules électriques : TotalEnergies double le réseau de la Ville d'Amsterdam avec 2 200 nouveaux points de recharge

Amsterdam / Paris, 8 juin 2021 - La Municipalité d'Amsterdam a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques à TotalEnergies. Dans le cadre de ce contrat, TotalEnergies étendra le réseau actuel d'Amsterdam en installant 2 200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022.

L'installation de 1 100 bornes, chacune équipée de deux points de recharge, va donner un nouvel élan au Plan de Préservation de la Qualité de l'Air mis en place par la Municipalité d'Amsterdam, qui vise zéro émission dans les transports à horizon 2030. L'un des principaux défis de cette ambition est de faciliter l'accès à un nombre suffisant de points de recharge afin de soutenir la forte croissance du parc de véhicules électriques.

Amsterdam a sélectionné TotalEnergies, via sa filiale TotalEnergies Marketing Nederland, comme partenaire-clé pour réaliser cette extension de taille. TotalEnergies se concentre sur une expérience fluide et transparente pour les e-conducteurs, tout en garantissant la disponibilité et la qualité du service de recharge.

Pour la première fois à Amsterdam, TotalEnergies va, à grande échelle, grouper plusieurs bornes de recharge aux mêmes emplacements et s'appuyer sur les demandes des e-conducteurs pour déterminer ces nouvelles implantations. L'analyse des données des bornes existantes sera concomitamment mise à profit pour déterminer de façon optimale ces nouveaux sites de recharge. Quand la demande sur le réseau existant sera suffisamment élevée, de nouvelles bornes seront installées. Ainsi, TotalEnergies garantit qu'il y aura toujours suffisamment de points de recharge pour répondre à la demande et à cet effet, autant de sites de recharge que nécessaire seront ainsi installées dans la ville.

Cette approche de la Municipalité d'Amsterdam, soutenue par TotalEnergies, illustre les efforts faits en commun vers une mobilité plus durable et zéro-émission, tout en fournissant une énergie toujours plus abordable, fiable et accessible à un public toujours plus large.

Egbert de Vries, Vice-Maire (Alderman) de la Municipalité d'Amsterdam (Transport, Circulation, Eau et Qualité de l'air) commente : « En installant 2 200 nouveaux points de recharge dans la ville, nous faisons un grand pas vers une meilleure qualité de l'air pour tous les habitants d'Amsterdam. Ensemble avec TotalEnergies, nous allons continuer à travailler sur le déploiement d'un réseau fiable de recharge, fondamental pour la transition vers le transport électrique. Je me réjouis par avance de cette belle collaboration. »

« Ce partenariat avec la Ville d'Amsterdam vient appuyer l'ambition de TotalEnergies d'accélérer encore davantage sa transformation en une compagnie multi-énergies. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par la Municipalité pour les prochaines années et nous allons mettre notre expertise au service de l'évolution de la mobilité de ses citoyens » souligne Alexis Vovk, Directeur général Marketing & Services de TotalEnergies. « Nous nous engageons à fournir une expérience client et des services de recharge électrique 100 % renouvelable conformes à leurs attentes. Cette offre s'ajoute aux services de mobilité multi-énergies que TotalEnergies fournit déjà à ses clients, particuliers comme professionnels, sur l'ensemble des territoires aux Pays-Bas. »

TotalEnergies est déjà le principal opérateur de recharge pour véhicules électriques sur la Région Métropolitaine d'Amsterdam (MRA-E) qui englobe les trois provinces de Hollande-Septentrionale, Flevoland et Utrecht, avec plus de 6 500 points de recharge publics en fonctionnement et accessibles au public. TotalEnergies est également présent pour l'installation et l'exploitation de réseaux de points de recharge dans les principales capitales et agglomérations européennes : Londres (Source London), Paris (Bélib') et la Région de Bruxelles-Capitale en Belgique, ainsi que sur le segment B2B en Allemagne et dans son réseau de stations-service en Europe de l'Ouest.

Cette nouvelle concession de la ville d'Amsterdam renforce la position de TotalEnergies en tant qu'acteur-clé de la mobilité électrique en Europe. La Compagnie poursuit son développement dans les grandes villes européennes, en ligne avec son ambition d'opérer plus de 150 000 points de recharge pour véhicules électriques d'ici à 2025.

