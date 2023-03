Commerce tiède dans un contexte de hausse de la Fed et d'inflation dans la zone euro

(Alliance News) - Le FTSE 100 était légèrement en baisse à la mi-journée à Londres, une lecture de l'inflation dans la zone euro et des commentaires faucons des responsables de la politique monétaire américaine ayant nui au sentiment des investisseurs.

L'indice FTSE 100 a perdu 8,25 points, soit 0,1%, à 7 906,68. Le FTSE 250 a perdu 4,87 points, à 19 865,73, et l'AIM All-Share a perdu 0,28 point, à 860,26.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 790,88, le Cboe UK 250 était stable à 17 421,26, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 14 188,78.

La livre était cotée à 1,1980 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,1994 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi.

La livre avait baissé sous la barre des 1,20 USD, suite aux commentaires du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

Dans un discours prononcé mercredi, Bailey a déclaré que "rien n'est décidé" en ce qui concerne les taux d'intérêt, et que les marchés ne devraient pas supposer que d'autres hausses de taux d'intérêt sont en route.

"À ce stade, je vous mets en garde contre l'idée de suggérer que nous en avons fini avec l'augmentation des taux bancaires, ou que nous devrons inévitablement en faire plus. Une nouvelle augmentation du taux bancaire pourrait s'avérer appropriée, mais rien n'est décidé", a déclaré M. Bailey.

Le mois dernier, la BoE a relevé le taux d'escompte de 50 points de base, le faisant passer de 3,50 % à 4,00 %. Elle prendra sa prochaine décision sur les taux d'intérêt le 23 mars.

Les banquiers centraux américains étaient également au centre de l'attention.

"Neel Kashkari, qui était autrefois l'un des membres les plus dovish de la Fed, a déclaré qu'il pourrait soutenir un relèvement de 50 points de base lors de la réunion du FOMC de ce mois-ci, tandis que Raphael Bostic a déclaré que la Fed devrait relever les taux en territoire de 5-5,25 %, et les y maintenir jusqu'à l'année prochaine", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"L'activité sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux donne maintenant plus de 30 % de chances pour une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion, et les swaps sur les fonds fédéraux prévoient un taux maximal de la Fed d'environ 5,5 %. Ce chiffre était d'environ 4,9 % au début de l'année."

Ces commentaires font suite à des données manufacturières décevantes aux États-Unis.

L'indice désaisonnalisé des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière de S&P Global US a affiché 47,3 en février, en légère hausse par rapport aux 46,9 de janvier, mais en baisse par rapport à l'estimation flash de 47,8.

Bien qu'il soit toujours en territoire de contraction, l'indice PMI manufacturier de février de l'ISM a été plus élevé à 47,7 %, contre 47,4 % en janvier.

Les actions à New York ont été appelées principalement à la baisse jeudi. Le S&P 500 est appelé en baisse de 0,6 % et le Nasdaq Composite est appelé en baisse de 0,8 %. Cependant, le Dow Jones Industrial Average est appelé en hausse de 0,1 %.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris est en baisse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort est en baisse de 0,4%.

Selon les chiffres préliminaires, l'inflation a diminué moins que prévu dans la zone euro le mois dernier, tandis que l'inflation de base a augmenté de manière inattendue.

Selon Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro a légèrement baissé à 8,5 % en février, contre 8,6 % en janvier.

Ce chiffre est supérieur aux attentes, selon le consensus du marché cité par FXStreet, qui était de 8,2 %.

Sur une base mensuelle, les prix ont augmenté de 0,8 % en février, faisant plus que renverser une baisse de 0,2 % le mois précédent.

L'inflation de base - qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a augmenté à 5,6 % en rythme annuel, contre 5,3 % en janvier. Ce chiffre est également supérieur au consensus du marché qui prévoyait qu'elle resterait inchangée à 5,3 %.

Dans d'autres nouvelles, Eurostat a déclaré que le taux de chômage dans la zone euro en janvier est resté inchangé par rapport à décembre, à 6,7%. Le chiffre de décembre a été révisé à la hausse, passant de 6,6% à 6,7%. En janvier de l'année 2022, le taux de chômage était de 6,9%.

L'euro s'est établi à 1,0628 USD jeudi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,0663 USD mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 136,68 yens, en hausse par rapport à 136,15 yens.

Dans l'indice FTSE 100, CRH a fait un bond de 9,5 %, ce qui en fait la meilleure performance. Son passage dans l'indice pourrait toutefois bientôt prendre fin.

L'entreprise de matériaux de construction basée à Dublin a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 12 % pour atteindre 32,72 milliards USD en 2022, contre 29,21 milliards USD en 2021. Ce chiffre est supérieur à l'estimation de Jefferies, qui était de 32,12 milliards USD.

Dans la division Americas Materials, les ventes ont augmenté de 15% par rapport à 2021. Dans la division Building Products, les ventes ont augmenté de 26 %. Les ventes de la division Europe Materials ont été conformes à celles de l'année précédente.

Le bénéfice avant impôts a augmenté de 12%, passant de 3,10 milliards USD à 3,47 milliards USD. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 17%, passant de 3,33 milliards USD à 3,89 milliards USD.

Le président-directeur général Albert Manifold a déclaré : "Nos performances en 2022 reflètent l'engagement exceptionnel de nos collaborateurs, la force et la résilience sous-jacentes de nos activités et la poursuite de notre stratégie intégrée et axée sur les solutions. Malgré d'importantes pressions sur les coûts tout au long de l'année, nous avons réalisé de nouvelles améliorations des bénéfices, des marges et des rendements."

CRH a proposé un dividende final de 1,03 USD par action, portant le dividende total pour 2022 à 1,27 USD, en hausse de 5,0 % par rapport à 1,21 USD un an plus tôt.

La société a également déclaré qu'elle prévoit d'augmenter considérablement son programme de rachat d'actions en rachetant jusqu'à 3 milliards USD d'actions au cours des 12 prochains mois.

En ce qui concerne l'avenir, CRH a déclaré qu'elle s'attendait à une demande résiliente et à une augmentation des prix en 2023, malgré les incertitudes macroéconomiques et l'inflation continue des coûts.

Parallèlement à la série de résultats annuels solides, la CRH a annoncé qu'elle déplacera sa cotation principale aux États-Unis au cours de l'année 2023.

"Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une cotation primaire aux États-Unis offrirait des opportunités commerciales, opérationnelles et d'acquisition accrues pour la CRH", a déclaré la société.

La CRH a déclaré que ce transfert accélérerait sa stratégie de solutions intégrées et fournirait une "rentabilité, des rendements et des liquidités" plus élevés aux actionnaires.

CRH a déclaré que son siège social resterait en Irlande. Toutefois, une cotation primaire aux États-Unis retirera CRH de l'indice FTSE 100.

"Dans les semaines à venir, nous expliquerons à nos actionnaires pourquoi nous recommandons qu'il est dans le meilleur intérêt de notre entreprise et de nos actionnaires de procéder à une cotation primaire de CRH, ainsi qu'à l'inclusion dans l'indice des actions américaines dès que possible", a déclaré la société.

CRH a déclaré qu'elle fournirait une mise à jour avec sa déclaration commerciale prévue le 26 avril.

Cette décision représente un coup dur pour le marché financier londonien et fait suite à un rapport du Financial Times selon lequel la société Arm de SoftBank, concepteur de puces, a exclu toute cotation à Londres.

Beazley, qui fait partie du FTSE 100, a perdu 9,0 %.

L'assureur a déclaré que les primes brutes souscrites en 2022 ont augmenté de 14% pour atteindre 5,27 milliards USD, contre 4,62 milliards USD en 2021. Les primes nettes émises, qui déduisent les primes cédées aux réassureurs, ont augmenté à un rythme plus lent. Les primes nettes ont augmenté de 10% à 3,88 milliards d'USD, contre 3,51 milliards d'USD.

Son bénéfice avant impôts a toutefois chuté de 48%, passant de 369,2 millions d'USD à 191,0 millions d'USD.

Une perte d'investissement de 179,7 millions d'USD, balançant d'un gain de 116,4 millions d'USD, a été en grande partie la cause de la baisse du bénéfice.

Ses performances en matière de souscription se sont améliorées. Son ratio combiné s'est établi à 89%, ce qui est mieux que les 93% atteints en 2021. Beazley a déclaré avoir enregistré sa "plus forte performance de souscription de fin d'année depuis 2016".

La société a relevé son dividende annuel de 4,7 %, passant de 12,9 pence à 13,5 pence par action.

Pour 2023, Beazley prévoit une fois de plus un ratio combiné dans les "high 80s". Elle s'attend à une croissance des primes brutes souscrites "dans la moyenne des dix ans" et à une augmentation des primes nettes "dans la moyenne des 20 ans".

Dans l'indice FTSE 250, National Express a bondi de 14%, après avoir annoncé un revenu plus élevé pour 2022.

Le fournisseur de transport public basé à Birmingham a déclaré que ses revenus annuels ont augmenté de 29 % en glissement annuel, passant de 2,17 milliards de livres sterling à 2,81 milliards de livres sterling, bien que sa perte avant impôts se soit élargie, passant de 84,9 millions de livres sterling à 209,9 millions de livres sterling.

La société a déclaré que la perte statutaire était plus élevée en raison d'une dépréciation hors trésorerie de 261 millions de GBP du goodwill d'ALSA, une société exploitant des services d'autobus et d'autocars longue distance en Espagne, au Maroc, au Portugal, en Suisse et en France, rachetée par National Express en 2005.

Entre-temps, le bénéfice sous-jacent avant impôts a bondi de 39,7 millions de GBP à 145,9 millions de GBP.

"L'accent mis sans relâche sur l'effet de levier opérationnel, la discipline en matière de coûts et les mesures tarifaires réussies ont permis de rétablir le bénéfice et la marge [sous-jacents] ainsi que le rendement du capital investi", a déclaré National Express.

National Express a rétabli son dividende avec un montant de 5,0 pence par action "reflétant la confiance en l'avenir".

Ses prévisions pour 2023 sont inchangées, et elle a mis en place des "actions claires et solides" pour atténuer les vents contraires macroéconomiques et réduire les coûts.

Sur l'AIM, Totally a plongé de 26 %.

Le fournisseur de services de soins de santé a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 6,3 millions de livres sterling, ce qui est inférieur au consensus du marché.

"L'entreprise a... subi l'impact combiné de l'inflation élevée, des grèves nationales, qui augmentent la pression sur les services et les horaires, et de la pénurie de personnel clinique qui accroît la dépendance à l'égard du personnel intérimaire pour la prestation de services de soins urgents", a expliqué Totally.

Le pétrole Brent était coté à 84,82 USD le baril à midi à Londres jeudi, contre 83,50 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 836,32 USD l'once, contre 1 827,19 USD.

Encore à venir sur le calendrier économique de jeudi, le dernier rapport hebdomadaire américain sur les demandes d'allocations chômage est publié à 1330 GMT. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, doit s'exprimer à 15h00 GMT.

