MISES À JOUR COMMERCIALES : Appreciate obtient une date d'audience au tribunal ; Corcel conclut sa vente

Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Appreciate Group PLC - fournisseur de produits de rachat multi-détaillants aux marchés des entreprises et des consommateurs, basé à Merseyside, Angleterre - Déclare que l'audience du tribunal pour sanctionner l'acquisition par PayPoint PLC se tiendra dans les cours royales de justice le 23 février. En novembre, le fournisseur de services de paiement PayPoint, basé dans le Hertfordshire, en Angleterre, a déclaré qu'il achetait Appreciate dans le cadre d'une opération qui valorise la société à environ 83 millions de livres sterling. PayPoint paiera 33 pence en espèces et 0,019 d'une nouvelle action PayPoint pour chaque action Appreciate. PayPoint s'attend à ce que le plan de rachat prenne effet au cours du premier semestre de 2023.

Corcel PLC - Société d'exploitation minière et de développement de ressources minérales basée à Londres - Termine la vente d'une participation de 100 % dans le projet de stockage d'énergie de Burwell, à l'extérieur de Cambridge, à Burwell AL Ltd pour un produit en espèces de 200 000 GBP, plus le remboursement du dépôt de grille de Corcel de 50 000 GBP. Le solde de sa dette d'entreprise est de 672 941 GBP, précise-t-elle. "La vente du projet de stockage d'énergie de Burwell, dans un contexte d'incertitude quant au calendrier et de coûts de mise à niveau supplémentaires potentiellement importants au niveau de la sous-station locale, complète la fermeture de l'activité Flexible Grid Solutions, qui a été liquidée avec un petit bénéfice", commente le PDG Scott Kaintz.

Totally PLC - fournisseur de services de soins de santé, de remise en forme et de bien-être en entreprise basé à Derby, en Angleterre - note que sa filiale Greenbrook Healthcare Ltd a mis fin à ses contrats de fourniture de centres de traitement d'urgence Central Middlesex Hospital, Ealing Hospital et Hillingdon Hospital. Les contrats devaient expirer le 31 janvier, ajoute-t-elle. Elle déclare que Greenbrook continuera à fournir des services dans les centres de traitement urgent jusqu'à ce qu'il y ait un transfert ordonné à un fournisseur temporaire.

Destiny Pharma PLC - société de biotechnologie en phase clinique basée à Brighton - s'intéresse à l'importance accrue accordée à la prévention des infections par le Center for Disease Control, la Food & Drug Administration et la communauté médicale en général. Déclare qu'elle développe actuellement le gel nasal XF-73 pour la prévention des infections post-chirurgicales. "L'annonce du Centre for Disease Control reconnaît clairement le besoin de nouveaux agents de décolonisation efficaces et leur importance pour la santé publique. Ils ont clairement appelé à simplifier la voie vers l'approbation réglementaire et ont suggéré la nécessité d'établir de nouveaux critères de substitution. Destiny Pharma considère qu'il s'agit d'un changement très encourageant dans la pensée de l'agence qui pourrait être très favorable à notre développement clinique du XF-73 Nasal", commente Yuri Martina, Chief Medical Officer.

AQRU PLC - incubateur de finance décentralisée basé à Londres - note que sa filiale Accru Finance Ltd a lancé un pool de liquidité pour permettre aux investisseurs de générer du rendement à partir de créances de crédit d'impôt provenant de programmes de l'Internal Revenue Service américain. "Nous sommes impatients de voir les investisseurs particuliers et institutionnels du monde entier profiter de cette opportunité pour générer des rendements significatifs dans les secteurs de la crypto et de la finance décentralisée", commente le directeur général Philip Blows.

East Star Resources PLC - société d'exploration d'or et de cuivre axée sur le Kazakhstan - Identifie un important gisement de cuivre-plomb-zinc dans la ceinture VMS de Rudny Altai au Kazakhstan. Déclare que le gisement se trouve dans le grand district minier de Verkhuba. Signale des taux historiques de récupération par flottation de 94 % à 96 % de cuivre et de 60 % à 90 % de zinc dans le concentré. "Rudny Altai est une importante région productrice de cuivre qui dispose d'une capacité de traitement excédentaire, tant chez Glencore que chez KAZ Minerals. L'identification du gisement de Verkhuba est une autre validation de notre thèse d'exploration et nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer le forage de délimitation des ressources. Des mises à jour supplémentaires seront fournies au fur et à mesure que la numérisation des forages historiques se poursuivra et que le programme d'exploration 2023 commencera ", commente le PDG Alex Walker.

Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel axée sur la Tanzanie - Note que l'opérateur de l'actif de Mnazi Bay a reçu une notification de Tanzania Petroleum Development Corp concernant le règlement des factures d'achat de gaz, qui indique que TPDC a demandé que toutes les futures factures d'achat de gaz soient réglées en shillings tanzaniens en appliquant le taux de change disponible à la date du paiement. S'attend à ce que cette question fasse l'objet de nouvelles discussions entre l'opérateur et TPDC.

Gresham House Renewable Energy VCT 1 - société d'investissement - Annule son dividende intérimaire de 2 pence annoncé le 21 décembre. Explique qu'un ajustement de l'évaluation qui avait été effectué précédemment sur certains investissements détenus par VCT 1 a été reclassé comme une perte réalisée. Estime que les réserves distribuables de VCT 1 sont réduites à un niveau auquel le dividende intérimaire proposé ne devrait pas être versé.

Landore Resources Ltd - Société d'exploration et de développement minier au Canada - Découvre 822 parties par million de nickel, 1087ppm de cuivre, et 81 parties par milliard de platine sur les prospects Félix-Lamaune de sa propriété de Junior Lake en Ontario, Canada. "La campagne d'exploration sur le secteur Félix-Lamaune a clairement confirmé qu'en plus du gisement avancé de 1.La campagne d'exploration sur la zone Félix-Lamaune a clairement confirmé que, outre le gisement d'or avancé BAM de 1,5 million d'onces, la propriété du lac Junior abrite des volumes significatifs de métaux de batterie de grande valeur, notamment du nickel sulfuré enrichi en palladium avec du cobalt et du cuivre associés, dont la présence a maintenant été établie par le forage sur 11 kilomètres, de la zone Carrot Top à l'ouest à la zone B4-7, Alpha et les gisements de nickel-cuivre-cobalt-GEP de VW à l'est. Les 20 kilomètres restants de la zone de cisaillement de roches vertes très prometteuse, qui traverse la propriété Junior Lake de Landore, doivent encore être explorés", déclare le PDG Bill Humphries.

Predator Oil & Gas Holdings PLC - opérateur de l'accord pétrolier de Guercif à terre au Maroc et développeur de champs terrestres à Trinidad - Suspend le puits MOU-2 avec une option de réentrée après avoir atteint une profondeur mesurée de 1 260 mètres. Déclare que le programme d'essais du MOU-1 est en cours de progression et de révision afin de recueillir le plus d'informations possible sur la connectivité des sables gazeux potentiels sur une large zone. "MOU-2 a été un puits extrêmement difficile à forer en raison de la présence d'une formation géologique particulière non rencontrée auparavant. L'option prudente et plus sûre était de suspendre le puits et de le laisser en l'état pour le réintroduire une fois que nous aurions une meilleure compréhension du programme de boue nécessaire pour forer cet intervalle particulièrement complexe de manière efficace et rentable. Bien que ce ne soit pas le résultat que nous souhaitions, les objectifs de pré-forage et les ressources potentielles restent inchangés. L'appareil de forage Star Valley restera en place au-dessus de la tête du puits", commente Paul Griffiths, président exécutif.

