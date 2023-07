Totally plc est un fournisseur de services de santé et de bien-être au Royaume-Uni et en Irlande. La société est principalement engagée dans la fourniture de solutions innovantes et consolidées au secteur des soins de santé. Les services de la société proposent des soins urgents, notamment NHS 111, GP out of hours, urgent treatment centers, acute visiting services et urgent care ; des soins non urgents et des services ambulatoires, notamment insourcing, outsourcing, community dermatology, referral management services et physiotherapy services ; le praticien de premier contact, qui fournit une gamme de services de physiothérapie dans différents contextes, la santé en prison, qui travaille au sein d'un certain nombre de services pénitentiaires pour fournir des services de physiothérapie, de podologie et d'ergothérapie aux résidents, et le bien-être en entreprise, qui comprend la conception et la gestion, les services de bien-être, les services de physiothérapie et les services de santé au travail, et qui complète également ses services existants par des services de baisse en fonction des besoins.

Secteur Installations et services en soins de santé