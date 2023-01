TOTO LTD : Jefferies & Co. maintient sa recommandation à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2023 712 Mrd 5 373 M 5 063 M Résultat net 2023 42 319 M 319 M 301 M Tréso. nette 2023 68 115 M 514 M 484 M PER 2023 18,4x Rendement 2023 2,17% Capitalisation 775 Mrd 5 849 M 5 511 M VE / CA 2023 0,99x VE / CA 2024 0,97x Nbr Employés 34 614 Flottant 84,9% Graphique TOTO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOTO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 4 570,00 JPY Objectif de cours Moyen 5 124,55 JPY Ecart / Objectif Moyen 12,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Noriaki Kiyota Executive Officer & Head-Rest Room Business Tomoyuki Taguchi Executive Officer, GM-Accounting & Finance Madoka Kitamura Executive Officer & Manager-Bathroom Business Noboru Niihara Manager-General Research Ayumu Umemoto Senior Executive Officer & GM-Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOTO LTD 1.56% 5 849 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 14.74% 29 166 ASSA ABLOY AB 1.74% 23 917 CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 0.42% 12 201 MASCO CORPORATION 6.41% 11 200 OPPEIN HOME GROUP INC. 2.11% 11 057