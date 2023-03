TOUAX : Autre Touax, 170 ans d'histoire

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Touax célèbre ses 170 ans

Touax célèbre 170 ans d'histoire au cœur des infrastructures de transport fluvial, ferroviaire et intermodal !

En 1853, les premières démarches pour la création de la « Compagnie de Touage de la Basse Seine et de l'Oise » sont effectuées.

L'idée est de constituer un « PPP » Partenariat Public-Privé qui permettra à des investisseurs privés associés à des investisseurs institutionnels de l'époque de financer et exploiter d'une manière exclusive et sous licence gouvernementale de 50 ans un service de Touage sur chaîne noyée pour le remorquage de bateaux qui naviguent entre l'écluse de la Monnaie, sur la Seine, et l'écluse de Pontoise, sur l'Oise. C'est un des très beaux exemples français de licence accordée par Napoléon

III, qui a permis à des investisseurs privés de financer des infrastructures publiques pendant la révolution industrielle.

Le nom de Touax vient de ce mot Touage, et cette histoire explique notre passion pour l'infrastructure et les métiers de la logistique.

Depuis le Groupe Touax n'a cessé de se développer. En 1898, la société détient une part de marché de 85% du transport fluvial sur cet axe. Côté à la Bourse de Paris en 1906, la société modernise et diversifie ses équipements.

En 1954 la société débute des investissements dans les wagons de fret, croissance qui sera accélérée plus tard avec la création de Touax Rail en 2001. En 1975, la société fait le pari de la croissance du commerce international et investit dans ses premiers conteneurs maritimes, croissance qui sera accélérée plus tard en 1985 par le rachat de Gold Container Corp (devenue ensuite Touax Container Services), et par l'accélération des investissements à partir de 1995 notamment grâce à l'émission de la première opération de titrisation auprès d'investisseurs institutionnels tiers.

L'histoire du Groupe Touax c'est aussi une aventure humaine et familiale, à laquelle contribuent actionnaires, investisseurs, partenaires, clients et collaborateurs. Depuis cinq générations, la famille d'entrepreneurs Walewski, incarne la pérennité et la vision de l'entreprise. Aujourd'hui le Groupe Touax compte 250 collaborateurs engagés et professionnels formés aux méthodes d'amélioration continue Lean 6 Sigma, répartis dans 11 pays et de 20 nationalités différentes.

Touax c'est aussi une ouverture d'esprit sur le monde, des valeurs fondées sur le respect, l'intégrité, la fiabilité et l'excellence opérationnelle. Répondre aux besoins de nos clients et leurs donner entière satisfaction sont des objectifs partagés par chacun d'entre nous.

Fort de notre ancrage historique dans les transports à faible émission de CO2, Touax contribue pour un monde plus durable en aidant ses clients à réduire leur empreinte carbone. Notre positionnement éco-responsable sur les segments du transport intermodal, fluvial et ferroviaire, contribue à l'essor des transports respectueux de l'environnement.

Nous sommes aujourd'hui le 1er loueur Européen de conteneurs logistiques, le 2ème loueur Européen de wagons intermodaux et le 1er loueur Européen et d'Amérique du Sud de barges fluviales.

De plus, en tant que référence en Afrique de la construction modulaire nous sommes fiers de participer à la création d'un monde plus solidaire. Nous avons ainsi bâti par exemple plus de 100.000m2 d'écoles en Côte d'Ivoire dans les 24 derniers mois.

En 170 ans, Touax est devenu l'une des références mondiales de la location et de la gestion de matériels, au service des transports durables.

Touax, autour du globe, dans un monde plus durable.