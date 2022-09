TOUAX : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 29 septembre 2022 17:45

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022

Touax (Euronext Paris : TOUP) annonce avoir déposé son Rapport Financier Semestriel 2022 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 septembre 2022.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur https://www.touax.com/fr/documents.

Ce rapport comprend :

Le rapport d’activité sur le premier semestre 2022 ;

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2022 ;

L’attestation des Responsables du rapport financier semestriel ;

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 2022.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

