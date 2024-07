Chers clients, partenaires et collaborateurs,

Nous vous remercions infiniment d'avoir contribué à l'année 2023 qui a marqué la célébration de nos 170 ans d'existence et de notre passion pour les investissements d'infrastructure dans le secteur du transport durable.

Nos clients ont confirmé leur confiance dans notre approche de partenariat à long terme et grâce à leur collaboration, les divisions Conteneurs, Wagons et Barges fluviales ont maintenu de manière très proactive des taux d'utilisation élevés tout au long de l'année pour la flotte existante (88,7% pour les wagons, 95,1% pour les conteneurs, et 100% pour les barges fluviales).

Toujours en quête de croissance, Touax a lancé en 2023 et début 2024 plusieurs investissements dans (i) de nouveaux wagons de fret pour le transport d'automobiles, de semi-remorques, de bobines d'acier, de ciment et de caisses mobiles, (ii) de nouvelles barges pour le transport d'agrégats, de biomasse et d'éoliennes, (iii) et de nouveaux conteneurs pour approvisionner les compagnies maritimes qui ont dû faire face à l'augmentation récente de la demande après les événements de la Mer Rouge, aux déroutements des navires autour du Cap de Bonne-Espérance et aux effets de restockage.

Nous avons également développé notre activité Constructions Modulaires en Afrique au

service de grands projets d'infrastructure tels que des bases vie pour la mine de Simandou en Guinée Conakry, des bureaux pour la construction du barrage de Sanbamgalou - Sénégal, de nouveaux hôpitaux au Togo et des écoles en Côte d'Ivoire.

Au premier semestre 2024, outre les investissements dans de nouveaux actifs, nous avons également investi dans plusieurs initiatives, internes et externes, visant à favoriser un avenir plus vert et plus éthique !

Nous croyons que notre objectif, avec nos partenaires, est de transformer les contraintes réglementaires en matière d'ESG, en opportunités de création de valeur !