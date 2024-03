VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

3. FACTEURS DE RISQUE

TOUAX a procédé à une revue de ses facteurs de risques, tenant compte de leur importance en fonction de la probabilité de les voir se réaliser (occurrence) et du niveau estimé de leur impact négatif (impact). Dans cette nouvelle approche, le nombre de catégories et, le cas échéant, de sous-catégories de risques a été limité avec dans chaque catégorie et sous-catégorie, les risques les plus importants présentés en premier. L'impact potentiel de chaque risque a été précisé en tenant compte des processus de gestion des risques. L'information est limitée aux seuls risques significatifs et spécifiques à Touax (et/ou ses actions) et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement. Ces risques ont été soumis au Comité d'audit. Le Comité de direction du groupe a suivi une formation de « gestion préventive de crise » en juillet 2023 liée aux principaux risques du groupe.

Les risques propres à l'activité de Touax, à la date du dépôt du document d'enregistrement universel, sont ainsi présentés, conformément à l'article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 dit "Prospectus 3" du 14 juin 2017, dont les dispositions relatives aux facteurs de risques sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019, sous 5 principales catégories :

1. les risques liés aux matériels ;

2. les risques liés à la dépendance à nos partenaires ;

3. les risques liés aux contextes géopolitique et international et à l'économie mondiale ;

4. les risques juridiques et réglementaires ;

5. les risques financiers ;

Une évaluation du risque est réalisée selon la matrice Occurrence/Impact suivante :

IMPACT

3 4 Fort 1 2 Faible Rare Fréquent

OCCURRENCE

Cette évaluation, présentée dans le tableau suivant, est par nature subjective et doit être lue avec précaution.

3.1. Les risques liés à nos équipements 3.1.1. Les tarifs locatifs dépendent fortement du prix d'achat des matériels neufs 4 3.1.2. Les marges associées aux ventes de matériels d'occasion peuvent fluctuer 4 3.1.3. Il se peut que nous engagions d'importantes dépenses pour des matériels non loués, notamment des frais de stockage, les rendant difficile à rentabiliser 4 3.1.4. Notre parc est constitué d'une quantité importante de matériels et il est ainsi confronté à de nombreux risques de propriété. L'accroissement de notre parc détenu en propre a entraîné l'augmentation de nos dettes 4 3.1.5. La mauvaise conception, fabrication, réparation et maintenance de nos matériels peut donner lieu à des charges pour dépréciation et des contentieux éventuels 2 3.1.6. Nous pourrions être tenus pour responsables des dommages causés par les matériels que nous vendons ou louons 2 3.1.7. Certains privilèges sur nos matériels peuvent survenir dans le cadre du déroulement normal de nos activités 2 3.2. Les risques liés à la dépendance à nos partenaires 3.2.1. Nous sommes tributaires de la demande de nos clients pour la location ou l'achat de nos matériels 4 3.2.2. En raison d'une erreur d'évaluation de la demande pour nos matériels ou à cause de l'annulation du contrat d'un client, nous pourrions ne pas louer ou vendre de nouveaux matériels rapidement après leur achat 2 3.2.3. Nous sommes confrontés aux problématiques liées à la gestion d'une partie importante de notre parc de wagons de fret et de conteneurs pour le compte d'investisseurs tiers 2 3.3. Les risques liés au contexte géopolitique, international et à l'économie mondiale 3.3.1. Le caractère international des secteurs dans lesquels nous opérons nous expose aux problématiques géopolitiques et de conformité aux législations locales 4 3.3.2. Tout ralentissement ou toute inversion de la croissance économique européenne ou mondiale peut avoir des répercussions négatives majeures 3 3.3.3. Nous nous fions aux registres de la propriété pour prouver que nous sommes bien propriétaires de nos actifs. Une mauvaise inscription dans le registre ou l'absence d'un registre international augmentent le risque de litiges relatifs à la propriété 2 3.4. Les risques juridiques et réglementaires 3.4.1. Nous agissons dans de nombreuses juridictions présentant des régimes fiscaux variables et complexes, par conséquent, toute modification des règles fiscales et des audits fiscaux pourrait avoir des conséquences 2 3.4.2. Notre division Barges Fluviales est régie par le Jones Act 2 3.4.3. Les procédures contentieuses pour l'application de nos contrats de location et la récupération de nos équipements comportent des incertitudes intrinsèques qui sont accrues par la localisation de nos équipements dans des juridictions comptant des systèmes juridiques moins structurés 2 3.4.4. Les changements climatiques ou les réponses du marché ou des autorités réglementaires face aux changements climatiques pourraient nous léser 2 3.5. Les risques financiers 3.5.1. Les risques de liquidité 2 3.5.2. Les risques de taux et de change 2 3.5.3. La juste valeur marchande de nos actifs à long terme peut différer de la valeur de ces actifs reflétée dans nos états financiers 2 3.5.4. Risque de contrepartie bancaire et financière 2

LES RISQUES LIES AUX MATERIELS

3.1.1. Les tarifs locatifs dépendent fortement du prix d'achat des matériels neufs

Lorsque le prix d'achat des matériels neufs connaît une variation, les clients s'attendent également à une variation des tarifs locatifs pour les matériels plus anciens, ainsi qu'à une variation des prix de vente pour les matériels d'occasion. Dans un contexte de baisse du prix d'achat des matériels neufs, les tarifs locatifs ou la valeur de revente des matériels d'occasion pourraient baisser et auraient des conséquences sur notre entreprise, nos résultats d'exploitation et notre situation financière, même si cette réduction de prix permet aussi d'acheter de nouveaux matériels à un moindre coût. Les perturbations logistiques générées par la crise sanitaire COVID-19 ont créé une très forte inflation sur le prix des matériels neufs en 2021 puis une baisse des prix de certains matériels en 2022 et en 2023 qui peut, en conséquence générer des pressions sur les tarifs locatifs. L'impact sur les tarifs locatifs moyens n'est pas significatif à ce jour.

Nous pouvons difficilement prédire l'évolution de ces tendances à moyen terme.

3.1.2. Les marges associées aux ventes de matériels d'occasion peuvent fluctuer

Nous vendons des conteneurs d'occasion que nous gérons ou que nous achetons dans le but de les vendre. Les marges associées aux ventes de matériels d'occasion dépendent des volumes de vente, des prix de vente et de la valeur comptable des matériels.

Les conteneurs d'occasion sont vendus après avoir évalué leurs perspectives de rendement, leur valeur comptable, leur durée de vie utile restante, les conditions de réparation, la possibilité de location ou d'utilisation à d'autres fins et le prix de vente local en vigueur.

Les volumes de vente peuvent diminuer si l'offre de conteneurs d'occasion se réduit parce que nos clients continuent d'utiliser ces matériels pendant plus longtemps ou parce qu'il existe une pénurie de matériels qui ne nous permet pas d'acheter le stock nécessaire pour revente.

Les prix de vente des conteneurs d'occasion varient en fonction de facteurs indépendants de notre volonté, tels que le cours de l'acier brut, les normes de maintenance applicables, les besoins en matière de rénovation, le prix de conteneurs neufs de type comparable, la disponibilité des conteneurs d'occasion, la demande de conteneurs d'occasion, les taux d'inflation, les conditions du marché, les frais d'équipement et les coûts de main-d'œuvre, ainsi que l'obsolescence et les dommages des conteneurs.

Les variations des politiques d'amortissement pourraient changer nos dépenses d'amortissement ainsi que la plus-value et la moins-value obtenues lors de la cession des matériels.

Les ventes de conteneurs d'occasion et les commissions obtenues grâce à la vente des conteneurs sous gestion à des prix nettement inférieurs ou dans des quantités moindres peuvent avoir ainsi une incidence négative sur notre chiffre d'affaires, nos résultats d'exploitation et nos flux de trésorerie.

Depuis fin 2022, le nombre de conteneurs restitués par les compagnies maritimes a augmenté suite á la fin de la pénurie créé par les perturbations de la pandémie mondiale, avec, en conséquence, une baisse des prix d'achat de conteneurs neufs et des prix de vente des conteneurs d'occasion. En contrepartie les volumes de vente des conteneurs d'occasion qui avaient atteint un niveau minimum ont augmenté pour retrouver un niveau plus normalisé. Les nouvelles perturbations maritimes sur la mer rouge peuvent avoir des impacts sur les restitutions de conteneurs, sans en connaitre les conséquences.

Nous ne pouvons pas prédire l'évolution de ces tendances à moyen terme.

3.1.3. Il se peut que nous engagions d'importantes dépenses pour des matériels non loués, notamment des frais de stockage, les rendant difficiles à rentabiliser

Dans le cadre du déroulement normal des activités, une partie de notre flotte de matériels est inutilisée à un moment ou à un autre. Si nous ne sommes pas en mesure de louer ou de vendre ces matériels en temps opportuns, la taille de notre flotte inutilisée peut augmenter, ce qui peut générer d'importants coûts de stockage et d'entretien en vue de leur remise en location qui ne pourraient peut-être pas être répercutés sur nos clients au travers de loyers ou de prix de vente plus élevés. Si ces matériels restent inutilisés pendant une longue période de temps, il est possible qu'ils se détériorent ou que les éventuels certificats ou autorisations requis pour leur exploitation expirent ou soient annulés. La conséquence de ces événements serait la perte partielle de la valeur résiduelle de ces matériels. Si la demande repart pour une catégorie de matériels en particulier, mais que nous ne sommes pas capables de mobiliser le matériel que nous avons en stock en temps opportuns, ou si nous devons amortir tout notre stock ou une partie de celui-ci, il se peut que nous perdions des parts de marché au bénéfice de nos concurrents qui parviennent à répondre aux besoins de nos clients plus rapidement. L'occurrence de l'un de ces événements pourrait compromettre notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos flux de trésorerie.

L'utilisation des matériels dépend de facteurs macro et microéconomique qu'il ne nous est pas possible de prédire.

3.1.4. Notre parc est constitué d'une quantité importante de matériels et il est ainsi confronté à de nombreux risques de propriété. L'accroissement de notre parc détenu en propre entraîne l'augmentation de nos dettes

Le fait d'être propriétaire de matériels occasionne des risques supérieurs à ceux de la gestion pour le compte d'investisseurs tiers. La quantité de matériels détenue en propre fluctue avec le temps à mesure que nous achetons de nouveaux matériels, vendons des matériels d'occasion sur le marché secondaire de la revente, et faisons l'acquisition d'autres parcs. Sur le plan de la valeur comptable brute, au 31 décembre 2023, nous étions propriétaire respectivement de 70 % de notre flotte de wagons de fret, 97 % de notre flotte de barges fluviales et de 25 % de notre flotte de conteneurs. D'une manière générale, toute augmentation du nombre de matériels détenus en propre augmente proportionnellement notre risque de propriété, ce qui peut donner lieu à une exposition accrue aux coûts et aux risques de financement, aux risques de relocation, aux changements des taux d'utilisation, aux défauts de paiement des locataires, aux risques de litige avec les locataires, aux coûts de repositionnement, aux charges de dépréciation, aux risques associés aux variations de taux d'intérêt et aux variations des prix de vente lors de la cession plus particulièrement pour les conteneurs. De plus, les divers coûts supplémentaires associés à la surcapacité, tels que l'apparition de coûts de stockage et de maintenance supplémentaires, ainsi que la détérioration des matériels et la perte partielle de leur valeur résiduelle, pourraient nuire à notre entreprise, à nos résultats d'exploitation et à notre situation financière.

À l'inverse, lorsque nous gérons des matériels pour des investisseurs tiers, ces risques sont assumés par ces investisseurs.

À mesure que notre parc de matériels détenus en propre s'agrandit, la part de capital assujettie à des risques augmente et nous devrons peut-être maintenir des soldes d'emprunt plus élevés. Nous sommes endettés après avoir procédé au financement des matériels, et il se peut que nous ne puissions pas accéder à des emprunts supplémentaires ou refinancer nos dettes existantes, au besoin, ou que ces actions, si elles sont possibles, se fassent selon des conditions commerciales plus défavorables. Il se peut que nous devions financer notre entreprise par des emprunts supplémentaires ou par la levée de fonds propres, développer nos activités de vente ou répondre aux pressions concurrentielles. Nous n'aurons peut-être pas accès aux ressources en capital que nous souhaitons ou dont nous avons besoin pour financer notre entreprise, ou ne bénéficierons pas de conditions de financement favorables. L'incapacité d'acquérir des actifs supplémentaires porterait préjudice à notre entreprise, à nos résultats d'exploitation et à notre situation financière.

Le risque de propriété et de financement est inhérent à notre activité de loueur opérationnel de matériels de transport.

3.1.5. La mauvaise conception, fabrication, réparation et maintenance de nos matériels peuvent donner lieu à des charges pour dépréciation et des contentieux éventuels

Nous ne concevons, ne fabriquons ni ne réparons les matériels que nous louons dans le cadre de nos divisions Wagons de Fret, Barges Fluviales et Conteneurs. Toutefois, des défectuosités générées par nos fournisseurs dans la conception, la fabrication, la réparation ou la maintenance de nos matériels et les matériels que nous gérons pour le compte d'investisseurs tiers nous exposent à d'éventuels litiges et dépréciations de valeur.

Nous concevons et fabriquons des constructions modulaires dans notre usine au Maroc. Si nous ne maîtrisons pas correctement la conception ou la fabrication de ces constructions modulaires, nous devrons faire face à des dépenses et des charges pour remédier à ces défaillances.

Ces risques peuvent également provoquer des répercussions négatives pour nos futures activités, nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos flux de trésorerie.

3.1.6. Nous pourrions être tenus pour responsables des dommages causés par les matériels que nous vendons ou louons

La nature de nos activités et de nos actifs nous expose potentiellement à des litiges et à des réclamations pour blessures corporelles et dommages matériels. Par exemple, il est possible que nos clients utilisent nos matériels pour transporter des substances dangereuses, et un accident impliquant un conteneur, un wagon de fret ou une barge fluviale transportant ces substances pourrait mener à un litige et nous exposer à d'importantes poursuites, notamment si l'accident a fait des dégâts importants, des victimes graves ou a causé la mort. Dans certains pays, aux États-Unis par exemple, les propriétaires de conteneurs peuvent être tenus responsables des dommages environnementaux causés lors du déchargement des conteneurs. Si nous ne parvenons pas à maintenir nos matériels conformément aux réglementations gouvernementales et aux règles de l'industrie, nous pouvons faire face à des risques de blessures corporelles, de dommages matériels et de réclamations environnementales. Par ailleurs, un jugement fortement défavorable à notre encontre pourrait avoir d'importantes conséquences sur notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos flux de trésorerie.

Nous obtenons des garanties de la part des fabricants de nos matériels. En cas de défaillance sur un matériel, nous travaillons avec le fabricant pour cerner et rectifier le problème. Dans le cas de déraillement par exemple, il est recherché la cause du déraillement et sa responsabilité pourrait être affectée à un défaut sur un wagon. Cependant, rien ne garantit que les fabricants ou les ateliers de maintenance sont capables ou disposés à honorer leurs obligations de garantie. Si des défaillances sont détectées sur des matériels qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant, nous pourrions être tenus de dépenser d'importantes sommes d'argent pour réparer ceux-ci, la durée de vie utile des matériels pourrait être raccourcie et la valeur des actifs réduite. De plus, si les fabricants des matériels n'honorent pas leurs garanties couvrant ces défaillances, ou si les défaillances ont lieu après l'expiration de la période degarantie, nous pourrions être tenus de dépenser d'importantes sommes d'argent pour réparer ou vendre les matériels plus tôt que prévu, pour réparer les dommages matériels ou environnementaux causés par nos matériels. Ces événements pourraient porter atteinte à nos résultats d'exploitation et à notre situation financière.

Ces risques dépendent de la survenance d'évènements qu'il n'est pas possible de prédire.

3.1.7. Certains privilèges sur nos matériels peuvent survenir dans le cadre du déroulement normal de nos activités

De temps à autre, les dépôts, les réparateurs et les transporteurs retiennent nos matériels pour recevoir des sommes qui leur sont dues, de la part des locataires ou sous-locataires des matériels. Ces cas sont rares mais sont arrivés par le passé lors de la faillite d'armateurs et notamment dans des dépôts en Chine, pour des montants faibles. Si ces sommes ne sont pas versées par les locataires ou sous-locataires, il se peut que nous ne puissions pas récupérer ces matériels, ou seulement après un certain délai, ou que nous devions procéder au paiement des sommes réclamées ou encourir des dépenses pour accorder la mainlevée des privilèges sur nos matériels, ce qui pourrait induire des conséquences négatives sur notre activité, notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos flux de trésorerie.

LES RISQUES LIES A LA DEPENDANCE A NOS PARTENAIRES

3.2.1. Nous sommes tributaires de la demande de nos clients pour la location ou l'achat de nos matériels

Nous dépendons de la demande de nos clients pour les wagons de fret, les barges fluviales et les conteneurs que nous louons ou vendons, ainsi que pour les constructions modulaires que nous construisons et que nous vendons. La demande de la clientèle pour nos produits et services peut évoluer en fonction de plusieurs facteurs, notamment de facteurs indépendants de notre volonté, comme le choix d'un moyen de transport différent, un changement dans la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de produits de substitution, un changement du volume de récolte ou de production, le développement ou le report de projets d'infrastructures ou d'autres besoins opérationnels.

Les flux de trésorerie issus de nos matériels, qui proviennent essentiellement des locations, des frais de gestion et des produits de la vente des matériels dont nous sommes propriétaires, dépendent beaucoup de notre capacité à obtenir les paiements correspondants aux contrats de location et aux autres contrats d'utilisation de nos matériels ainsi que de notre capacité à renouveler les flux de trésorerie des contrats de location arrivant à échéance, en relouant ou en vendant les matériels à des conditions favorables. Quand nous achetons de nouveaux matériels, nous les louons généralement dans le cadre de contrats à long terme (en général entre trois et dix ans pour les wagons de fret et les barges fluviales et entre trois et cinq ans pour les conteneurs) à un taux corrélé au prix payé pour le bien. Étant donné que ces biens ne sont pas initialement loués pour leur durée de vie économique entière, à l'expiration de leur contrat de location initial, nous sommes confrontés aux risques associés à leur relocation à un taux qui continue de fournir un rendement économique raisonnable basé sur leur prix d'achat initial. Si le taux de location en vigueur diminue fortement entre le moment où le matériel est loué initialement et le moment où la location initiale arrive à échéance, ou si la demande globale pour ces matériels baisse, il se peut que nous ne puissions pas atteindre le rendement attendu sur notre investissement pour ce matériel en le relouant quand le contrat de location initial expire.

D'autres facteurs généraux nuisent à la demande pour nos matériels (y compris le taux d'utilisation), notamment les suivants :

- offre actuelle et prix des matériels neufs et d'occasion ;

- conditions économiques et pressions concurrentielles dans les secteurs de nos clients ;

- évolution des tendances et des habitudes du trafic des marchandises ;

- disponibilité et conditions du financement des matériels ;

- fluctuations des taux d'intérêt et valeur des devises étrangères ;

- surcapacité ou sous-capacité des fabricants de matériels de transport ;

- délai requis pour l'achat de matériels, qui peut varier de façon significative et nous empêcher de répondre à la demande des clients ;

- quantité de matériels achetés par nos concurrents et par les locataires pour leurs propres équipements ;

- surcapacité ou sous-capacité de notre flotte de matériels ;

- recours à une société de transport ou à une société de logistique pour repositionner les conteneurs ou wagons inutilisés dans des endroits où la demande est plus élevée, au lieu de louer des conteneurs ou wagons pour répondre à cette demande ;

- regroupement ou diminution du nombre de locataires de matériels dans le secteur des conteneurs, des wagons de fret et des barges fluviales ; et

- catastrophes naturelles ou crises sanitaires assez puissantes pour porter préjudice à l'économie locale et mondiale.

Dans nos divisions Wagons de Fret, Barges Fluviales et Conteneurs, où la location de matériels occupe une place importante, notre modèle économique peut être troublé par la décision d'un client d'acheter les matériels plutôt que de les louer. La décision d'un client de louer ou d'acheter des matériels peut être influencée par une pluralité de facteurs, comme les aspects fiscaux et comptables, les taux d'intérêt en vigueur, les dépenses en capital du client ainsi que sa flexibilité opérationnelle ou financière. Nous pensons qu'il existe une tendance en faveur de la location dans le secteur du transport maritime et du transport ferroviaire de fret, mais nous ne pouvons pas garantir que cette tendance va se poursuivre. Une baisse du coût marginal des conteneurs ou des wagons de fret, qui pourrait être provoquée par une offre excédentaire des fabricants ou une chute du cours de l'acier (la principale matière premièreutilisée dans la construction des conteneurs et des wagons), réduirait le prix d'achat de tels matériels pour les entreprises et pourrait les inciter à choisir d'en être propriétaires plutôt que de les louer. En outre, le regroupement de nos clients pourrait leur permettre de réaliser des économies d'échelle et des gains d'efficacité qui rendraient plus intéressants pour eux l'achat de matériels ou l'intégration verticale et la fabrication de matériels par eux-mêmes.

Tous ces facteurs sont imprévisibles par nature et sont indépendants de notre volonté. Ils peuvent varier au fil du temps, rapidement et de manière imprévisible, et tout changement d'un ou de plusieurs de ces facteurs peut avoir d'importantes répercussions négatives sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos flux de trésorerie.

3.2.2. En raison d'une erreur d'évaluation de la demande pour nos matériels ou à cause de l'annulation du contrat d'un client, nous pourrions ne pas louer ou vendre de nouveaux matériels rapidement après leur achat

Nous achetons de nouveaux matériels dans le cadre du déroulement normal de nos activités de négoce. En outre, nous achetons de nouveaux matériels pour que notre parc réponde aux demandes des clients.

En raison de la dynamique du secteur des conteneurs et des délais relativement courts auxquels les clients s'attendent pour obtenir la livraison d'un conteneur une fois le contrat de vente signé, nous nous efforçons d'avoir une offre de nouveaux conteneurs à disposition pour les demandes immédiates. Nous suivons les prix des conteneurs afin d'en acheter de nouveaux opportunément, lorsque leurs prix sont bas et achetons régulièrement des conteneurs pour moyenner les prix d'achat. Le prix des conteneurs dépend largement du cours de l'acier, qui est l'un des principaux composants utilisés pour leur fabrication. Le prix auquel nous vendons nos conteneurs est fortement tributaire du prix auquel nous les avons achetés, afin d'optimiser le retour sur notre investissement. Le délai qui s'écoule entre l'enregistrement de notre commande de nouveaux matériels auprès d'un fabricant et la réception de ces matériels dépend de plusieurs facteurs indépendants de notre volonté. Si, dans l'intervalle, les prix baissent davantage et les clients parviennent à obtenir des conteneurs à un prix plus bas, il se peut que nous ne puissions pas vendre les conteneurs que nous avions réservés pour une demande future à un prix qui nous permettrait d'obtenir le rendement anticipé. Une telle baisse des prix de nouveaux conteneurs, ou notre incapacité à vendre les conteneurs que nous avons réservés pourraient nuire à notre entreprise, à nos résultats d'exploitation et à notre situation financière.

Concernant l'activité locative, nous n'achetons généralement peu de nouveaux matériels pour nos divisions Wagons de Fret, Barges Fluviales et Conteneurs, sauf si nous avons signé un contrat de location avec un client. Il est de pratique courante d'appliquer un délai plus long entre la signature d'un contrat de location et la livraison du matériel lorsque celui-ci est neuf. Mais malgré cette politique d'approvisionnement, nous sommes toujours exposés au risque d'avoir un excédent de stock nouveau après que nous ayons passé une commande irrévocable pour de nouveaux matériels ou que nous ayons entrepris la livraison de ces matériels. En outre, les pratiques du marché évoluant et nos clients demandant des délais nettement plus courts pour la fourniture de nouveaux matériels, nous devons changer notre politique d'approvisionnement et investir dans de nouveaux matériels sans avoir de contrats de location correspondants signés en prévision d'un tel investissement. Un décalage entre notre offre de matériels et la demande de matériels peut provoquer une augmentation de notre stock non loué et pourrait nuire à notre entreprise, à nos résultats d'exploitation et à notre situation financière.

3.2.3. Nous sommes confrontés aux problématiques liées à la gestion d'une partie importante de notre parc de wagons de fret et de conteneurs pour le compte d'investisseurs tiers

Nous gérons une part importante de wagons de fret et de conteneurs pour le compte de tiers. Au 31 décembre 2023, 51% de notre parc de wagons de fret et conteneurs sous gestion (en valeur comptable brute) étaient détenus par des investisseurs tiers pour lesquels nous fournissions des services de gestion d'actifs. Nous recherchons des investisseurs tiers essentiellement pour partager les risques et les avantages liés à la propriété des matériels, réduisant ainsi notre recours aux dépenses en capital, afin de développer notre entreprise. La gestion d'actifs est un élément essentiel à la progression de notre stratégie commerciale et notre incapacité à attirer d'autres investisseurs pourrait fortement nuire à notre entreprise. Les contrats de gestion régissent la relation entre chacun de nos investisseurs et notre Groupe. Nous ne garantissions pas de rendement minimal sur le placement d'un investisseur et un investisseur peut mettre un terme à un contrat de gestion dans certaines circonstances, notamment si nous ne respectons pas d'importantes obligations contractuelles, si nous faisons faillite ou sommes en liquidation, si nous ne versons pas des loyers collectés qui doivent lui être versés, ou en cas de changement de notre actionnaire majoritaire. Nos contrats de gestion ne représentent pas des sociétés en participation, nous ne prenons pas en location les matériels des investisseurs et nous n'agissons pas en tant qu'associés avec les investisseurs, nous réalisons une prestation de service de gestion rémunérée par des commissions de gestion qui peuvent disparaître si les investisseurs mettent un terme à leur contrat.

LES RISQUES LIES AU CONTEXTE GEOPOLITIQUE, INTERNATIONAL ET A L'ECONOMIE

MONDIALE

Touax n'est pas directement exposée au conflit actuel russo-ukrainien, n'ayant pas de filiales, de clients ou d'actifs de transport loués en Ukraine ou en Russie. De façon indirecte, il est possible que le conflit crée de l'inflation, une baisse de croissance économique européenne, des perturbations logistiques, une pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs industriels (y compris le secteur ferroviaire) ou d'autres événements plus majeurs sans en connaître aujourd'hui les conséquences.

10