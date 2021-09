TOUAX : Rapport annuel TOUAX SCA Rapport Financier Semestriel 2021

Votre solution de location opérationnelle au service des transports durables Rapport financier semestriel 30 juin 2021 TOUAX | Rapport financier semestriel au 30 juin 2021 1

Le présent rapport financier semestriel a été établi en application de l'article L451-1-2-III du Code Monétaire et Financier et des articles 222-4 et 222-6 du Règlement général de l'AMF. TOUAX | Rapport financier semestriel au 30 juin 2021 2

1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE SUR LES COMPTES INTERMEDIAIRES DU 30 JUIN 2021 1.1.CHIFFRES CLES Les tableaux ci-dessous présentent des extraits des comptes de résultat, des états de situation financière et des états des flux de trésorerie des comptes consolidés résumés pour les clôtures semestrielles au 30 juin 2021, au 30 juin 2020 et la clôture annuelle de 2020. Les informations financières ci-dessous doivent être lues conjointement avec les comptes consolidés semestriels résumés et les autres informations du rapport semestriel d'activité figurant ci-après. (en milliers d'euros) 06.2021 06.2020 12.2020 Produits des activités 73 530 78 982 163 408 Produits retraités des activités en propriété (1) 48 768 45 890 101 231 Produits retraités des activités en gestion (1) 3 699 5 330 10 311 Plus ou moins values de cessions non liées aux activités récurrentes 6 15 16 Total des produits retraités des activités (1) 52 473 51 235 111 558 EBITDA (2) 21 345 22 582 46 821 Résultat opérationel 9 250 10 815 23 188 Résultat net consolidé part du Groupe 1 970 2 475 5 862 dont résultat net des activités poursuivies 1 970 2 523 5 994 dont résultat net des activités cédées (48) (132) Résultat net par action (euro) 0,28 0,35 0,84 La réconciliation entre les chiffres publiés et ces agrégats est présenté en note 4.1. Ces agrégats sont présentés pour la première fois (cf note 1.3). l'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations. (en milliers d'euros) 06.2021 06.2020 12.2020 Total de l'actif 480 344 458 007 473 959 Immobilisations corporelles brutes (1) 457 509 447 053 436 307 Total de l'actif non courant 342 758 347 551 334 503 Capitaux propres - part du Groupe 93 671 97 193 92 258 Capitaux propres - part de l'ensemble 145 651 123 695 146 738 Intérêts minoritaires 51 980 26 502 54 480 Endettement brut 269 264 245 072 252 090 Endettement net (2) 227 039 207 989 189 575 Les immobilisations corporelles brutes excluent la valeur des plus values de cession interne L'endettement net correspond à l'endettement brut diminué des disponibilités et des instruments dérivés actifs 1.2.RAPPEL DES ACTIVITES Implanté sur les cinq continents, TOUAX loue et vend des wagons de fret, des barges fluviales et des conteneurs dans le monde entier, pour son compte et pour le compte d'investisseurs. Avec 1,1 milliard d'euros de matériels en gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ces types de matériel. TOUAX réalise 52,5 millions d'euros de produits retraités des activités au premier semestre 2021 dont 98 % hors de France. Division Wagons de Fret TOUAX à travers sa filiale irlandaise TOUAX Rail Ltd, gère 10 302 plateformes (7 745 wagons) à fin juin 2021. Le Groupe s'est spécialisé dans le wagon plat intermodal de type 45', 60', 90' ou 106', et commercialise par ailleurs des wagons porte-autos ou des wagons- trémies. La devise monétaire de la division Wagons de Fret est l'euro en Europe et la roupie indienne en Inde. En Europe, le Groupe offre ses services de location et de maintenance à travers un réseau de bureaux et d'agents situés dans la plupart des pays européens. TOUAX peut être amené également à vendre des wagons neufs et d'occasion. TOUAX offre ainsi une couverture globale à l'ensemble de ses clients. L'exploitation des wagons de fret est réalisée par le Groupe principalement pour son propre compte (72 % de la flotte gérée) et en partie dans le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers (28 % de la flotte gérée en nombre de plateformes). Division Barges Fluviales TOUAX est présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud avec à fin juin 2021 une flotte de 98 barges en propre et en gestion représentant une cale de plus de 255 milliers de tonnes. TOUAX | Rapport financier semestriel au 30 juin 2021 4

TOUAX offre ses services : en France sur la Seine et le Rhône,

en Europe du Nord sur le Rhin (Meuse, Moselle, Main),

en Europe Centrale sur le Danube,

en Amérique du Nord sur le Mississippi,

en Amérique du Sud sur la Paraná Paraguay. TOUAX propose à ses clients une expertise complète dans le domaine fluvial, notamment au travers de contrats de location ainsi que de négoce de matériel fluvial. La devise monétaire de la division Barges Fluviales est le dollar américain aux États-Unis et en Amérique du Sud, l'euro en Europe. TOUAX a pour client des opérateurs logistiques fluviaux ou des entreprises industrielles. Division Conteneurs TOUAX sous sa marque TOUAX Global Container Solutions gère une flotte de près de 380 000 CEU à fin juin 2021 qui lui permet d'être le leader d'Europe Continentale et le 7e loueur mondial de conteneurs. Le Groupe s'est spécialisé dans le conteneur sec standard (20 pieds, 40 pieds ou 40 pieds haute capacité) qui peut se louer indifféremment à l'ensemble des compagnies maritimes mondiales. Sa flotte a un âge moyen d'environ 11 ans. L'exploitation de conteneurs est réalisée à 73 % pour le compte d'investisseurs tiers, le solde appartenant au Groupe (nombre de CEU). La devise monétaire de la division Conteneurs est le dollar américain. TOUAX Global Container Solutions propose une famille très étendue de contrats : La location opérationnelle de courte durée (contrat renouvelable annuellement de type « Master lease » ou contrat de location one way),

La location opérationnelle de longue durée (3 à 10 ans) avec ou sans option d'achat (ces contrats représentent près de 86 % de la flotte gérée),

Occasionnellement la location financière (programme de « sale and lease back » et de location-vente). TOUAX vend également des conteneurs neufs et d'occasion. Le taux d'utilisation est de 99,8 % au 30 juin 2021. TOUAX Global Container Solutions travaille avec différentes compagnies maritimes, dont les 25 premières mondiales, et la plupart d'entre elles font appel à ses services de location depuis plus de 20 ans. Ces clients comprennent CMA-CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd Container Line, Maersk, Mediterranean Shipping Company, Hyundai Merchant Marine, ONE, Yang Ming et ZIM. L'entreprise est implantée au plan international à travers un réseau de 3 bureaux régionaux (Singapour pour l'Asie, Miami pour les Amériques et Hambourg pour l'Europe, Moyen Orient et Afrique) et des représentations dans les localités suivantes : Philadelphie, Los Angeles, Houston, Sao Paulo, Gènes, Aarhus, Brème, Shanghai et Séoul. Avec environ 150 dépôts situés dans les principales zones portuaires mondiales, TOUAX Global Container Solutions offre ainsi une couverture globale à l'ensemble de ses clients. Division Constructions Modulaires Afrique L'activité Constructions modulaires poursuivie en Afrique n'est pas significative au regard des autres activités de transport du Groupe et est présentée dans l'information sectorielle dans la catégorie divers. 1.3.PRODUITS RETRAITES DES ACTIVITES Pour permettre une lecture plus fine et plus juste de ses activités, les produits des activités sont retraités afin de présenter les activités en propriété d'une part et les activités de gestion d'autre part (cf note 4 de l'annexe aux comptes consolidés semestriels résumés). Pour les activités de gestion, le chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette de l'activité de gestion locative à la performance du Groupe. Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion qui sont regroupées en activité de gestion et distincte de l'activité en propriété. Évolution du produit retraité des activités Le produit retraité des activités a augmenté de 1,2 million d'euros (soit +2 %), passant de 51,2 millions d'euros en juin 2020 à 52,5 millions d'euros en juin 2021. À devise et périmètre constants, la variation est de +5,8 %. Le dollar s'est déprécié entre les deux périodes, passant de 1,1020 $ = 1 € pour le premier semestre 2020 à 1,2053 $ = 1 € pour le premier semestre 2021. TOUAX | Rapport financier semestriel au 30 juin 2021 5

