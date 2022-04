TOUAX : Rapport annuel TOUAX SCA document d'enregistrement universel 2021 (pdf)

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS

PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE

PERSONNES RESPONSABLES

Fabrice et Raphaël WALEWSKI, Gérants.

DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES « Nous attestons que les informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Nous attestons que, à notre connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Le 31 mars 2022

Fabrice et Raphaël WALEWSKI

Gérants

2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

COORDONNEES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

Date de première nomination Échéance du mandat Commissaires aux Comptes titulaires DELOITTE & Associés Représenté par M. Albert AÏDAN Tour Majunga 6, place de la Pyramide 92908 Paris La Défense CEDEX Nommé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2000, renouvelé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2017. À l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie en 2023 et chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2022. RSM PARIS Représenté par M. Stéphane MARIE 26 rue Cambacérès 75008 Paris Nommé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2016. À l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie en 2022 et chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2021. Commissaires aux Comptes suppléants FIDINTER 26 rue Cambacérès 75008 Paris Nommé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2016. À l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie en 2022 et chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

3. FACTEURS DE RISQUE

TOUAX a procédé à une revue de ses facteurs de risques, tenant compte de leur importance en fonction de la probabilité de les voir se réaliser (occurrence) et du niveau estimé de leur impact négatif (impact). Dans cette nouvelle approche, le nombre de catégories et, le cas échéant, de sous-catégories de risques a été limité avec dans chaque catégorie et sous-catégorie, les risques les plus importants présentés en premier. L'impact potentiel de chaque risque a été précisé en tenant compte des processus de gestion des risques. L'information est limitée aux seuls risques significatifs et spécifiques à Touax (et/ou ses actions) et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement. Ces risques ont été soumis au Comité d'audit.

Les risques propres à l'activité de Touax, à la date du dépôt du document d'enregistrement universel, sont ainsi présentés, conformément à l'article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 dit "Prospectus 3" du 14 juin 2017, dont les dispositions relatives aux facteurs de risques sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019, sous 5 principales catégories :

1. les risques liés aux matériels ;

2. les risques liés à la dépendance à nos partenaires ;

3. les risques liés aux contextes géopolitique et international et à l'économie mondiale ;

4. les risques juridiques et réglementaires ;

5. les risques financiers ;

Une évaluation du risque est réalisée selon la matrice Occurrence/Impact suivante :

4 3 4 2 1 2

RareFréquent OCCURRENCE

Cette évaluation, présentée dans le tableau suivant, est par nature subjective et doit être lue avec précaution.