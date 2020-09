TOUAX : Résultats du premier semestre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 9 septembre 2020 – 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Progression des résultats : EBITDA : +41% à 22,6 millions d’euros Résultat net part du Groupe positif à 2,5 millions d’euros

·Bonne résilience du business model dans un contexte Covid-19

Les comptes consolidés au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Conseil de gérance le 8 septembre 2020 et ont été présentés au Conseil de surveillance ce jour. Ils ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes. Leur rapport est en cours d’émission.

ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITES

Les produits des activités du 1er semestre 2020 s’élèvent à 81,3 millions d’euros (81,0 millions d’euros à devises et périmètre constants1) contre 79,5 millions d’euros au 1er semestre 2019, soit une progression de 2,3%.

Cette performance s’appuie principalement sur la hausse de 11,2% du chiffre d’affaires locatif des matériels en propre (26,6 millions d’euros) et sur l’activité ventes de matériels qui s’établissent à 16,1 millions d’euros, contre 12,7 millions d’euros sur le 1er semestre 2019.

Les commissions de syndication et les plus-values non liées aux activités récurrentes s’élèvent à 0,5 million d’euros contre 0,8 million d’euros un an auparavant.

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2020 T2 2020 S1 2020 T1 2019 T2 2019 S1 2019 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 13 305 13 253 26 558 11 641 12 243 23 884 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 14 889 14 005 28 894 16 541 16 038 32 579 Prestations annexes 4 708 4 593 9 301 4 594 4 876 9 470 Total activité locative 32 902 31 851 64 753 32 776 33 157 65 933 Ventes de matériels détenus en propre 5 872 7 217 13 089 3 271 6 925 10 196 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs 2 134 876 3 010 831 1 697 2 528 Total activité vente de matériels 8 006 8 093 16 099 4 102 8 622 12 724 Commissions de syndication et Autres plus-values 247 232 479 389 449 838 Total Produits des activités 41 155 40 176 81 331 37 267 42 228 79 495 (1) Le Groupe est en cours d’analyse des impacts comptables de la décision de l’IFRS-IC, mais ne s’attend pas à ce qu’il y ait un impact significatif sur la classification des sous-locations.





ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2020 T2 2020 S1 2020 T1 2019 T2 2019 S1 2019 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 9 182 9 140 18 322 8 536 9 240 17 776 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 4 024 3 955 7 979 3 422 3 507 6 929 Prestations annexes 1 645 2 138 3 783 1 437 2 141 3 578 Total activité locative 14 851 15 233 30 084 13 395 14 888 28 283 Ventes de matériels détenus en propre 939 662 1 601 88 61 149 Total activité vente de matériels 939 662 1 601 88 61 149 Commissions de syndication 214 232 446 Wagons de Fret 16 004 16 127 32 131 13 483 14 949 28 432 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 1 533 1 520 3 053 1 523 1 650 3 173 Prestations annexes 1 349 544 1 893 1 317 1 243 2 560 Total activité locative 2 882 2 064 4 946 2 840 2 893 5 733 Ventes de matériels détenus en propre 42 42 Total activité vente de matériels 42 42 Barges Fluviales 2 882 2 064 4 946 2 882 2 893 5 775 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 2 577 2 582 5 159 1 558 1 331 2 889 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 10 865 10 050 20 915 13 119 12 531 25 650 Prestations annexes 1 663 2 040 3 703 1 818 1 490 3 308 Total activité locative 15 105 14 672 29 777 16 495 15 352 31 847 Ventes de matériels détenus en propre 4 065 4 192 8 257 1 833 3 009 4 842 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs 2 134 876 3 010 831 1 697 2 528 Total activité vente de matériels 6 199 5 068 11 267 2 664 4 706 7 370 Commissions de syndication et Autres plus-values de cession 18 18 389 (7) 382 Conteneurs 21 322 19 740 41 062 19 548 20 051 39 599 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 13 11 24 24 22 46 Prestations annexes 51 (129) (78) 22 2 24 Total activité locative 64 (118) (54) 46 24 70 Ventes de matériels détenus en propre 868 2 363 3 231 1 308 3 855 5 163 Total activité vente de matériels 868 2 363 3 231 1 308 3 855 5 163 Autres plus-values de cession 15 15 456 456 Divers & éliminations 947 2 245 3 192 1 354 4 335 5 689 Total Produits des activités 41 155 40 176 81 331 37 267 42 228 79 495 1) Le Groupe est en cours d’analyse des impacts comptables de la décision de l’IFRS-IC, mais ne s’attend pas à ce qu’il y ait un impact significatif sur la classification des sous-locations.

Les revenus de la division Wagons de Fret s’élèvent à 32,1 millions d’euros contre 28,4 millions d’euros au 1er semestre 2019, en hausse de 13%.

Les revenus de l’activité locative progressent de 6,4% à 30,1 millions d'euros sur la période, grâce à la hausse des tarifs locatifs qui compensent des taux d’utilisation en léger retrait (85,6% en moyenne sur le semestre).

Les ventes de wagons ainsi que les marges de syndication augmentent, avec notamment des opérations de cession à des investisseurs, Touax conservant la gestion de ces matériels.

Les revenus de la division Barges Fluviales s’élèvent à 4,9 millions d’euros sur la période contre 5,8 millions d’euros sur le 1er semestre 2019 principalement lié à un niveau d’affrètement moindre tandis que le taux d’utilisation moyen sur la période progresse à 93,5%.

Les revenus de la division Conteneurs s’élèvent à 41,1 millions d’euros sur le premier semestre 2020 en progression de 3,7%.

La stratégie d’investissement sur le bilan, engagée au cours des deux dernières années, permet une croissance du chiffre d’affaires locatif en propre qui progresse de 78,6% à 5,2 millions d’euros (5,0 millions d’euros à devises constantes, + 74,2%). Comme anticipé, le chiffre d’affaires des matériels détenus par les investisseurs est en retrait à 20,9 millions d’euros (20,4 millions d’euros à devises constantes) sous l’effet temporaire de la réduction de la flotte en gestion. Le taux d’utilisation moyen sur la période s’élève à 95,6% sur la période contre 97,7% au 1 er semestre 2019, ce qui démontre la bonne résilience des métiers de location longue durée malgré l’impact de la pandémie sur la croissance mondiale.

Le dynamisme des opérations de négoce de conteneurs neufs et d'occasion génère une croissance des ventes de conteneurs qui s'élèvent à 11,3 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 7,4 millions d'euros au 1er semestre 2019.

Le chiffre d’affaires de l’activité de vente de Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » atteint 3,2 millions d’euros sur la période avec un niveau faible de livraisons consécutif au confinement sanitaire du 1er semestre.

ANALYSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

Chiffres clés (en millions d’euros) 06/2020 06/2019 12/2019 Produits des activités 81,3 79,5 169,0 Dont Wagons de fret 32,1 28,4 61,1 Dont Barges fluviales 4,9 5,8 11,8 Dont Conteneurs 41,1 39,6 81,8 Dont Divers et éliminations 3,2 5,7 14,3 Marge brute d’exploitation – EBITDAR (1) 45,5 43,1 90,3 EBITDA (2) 22,6 16,1 36,9 Résultat opérationnel courant 10,8 5,6 15,1 Résultat opérationnel 10,8 5,6 15,1 Résultat courant avant impôt (RCAI) 4,6 -1,0 0,7 Résultat net part du Groupe 2,5 -2,5 -2,7 Dont résultat des activités poursuivies 2,5 -2,0 -2,0 Dont résultat des activités en cours de cession/cédées -0,5 -0,7 Résultat net par action (€) 0,35 -0,36 -0,39 Total actifs non courants 347,6 330,2 325,2 Total bilan 458,0 471,4 446,8 Capitaux propres de l’ensemble 123,7 126,8 123,1 Endettement financier net (3) 208,0 195,6 199,3 Flux opérationnels de trésorerie des activités poursuivies (4) 0,6 4,1 8,3 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) 54 % 55 % 54 %

(1) l'EBITDAR (earnings before interest, tax, depreciation, amortization and rent) calculé par le Groupe correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations et des distributions aux investisseurs.

(2) l’EBITDA correspond à l’EBITDAR diminué des distributions aux investisseurs.

(3) Incluant 155,8 millions d’euros de dettes sans recours au 30 Juin 2020.

(4) les flux opérationnels intègrent les acquisitions et cessions de matériels.

L’EBITDA du groupe s’établit à 22,6 millions d’euros au 30 juin 2020, en hausse de 41% comparé au 1er semestre 2019 ; grâce à la progression de l’ensemble des activités.

L’EBITDA de la division Wagons de Fret s’établit à 14,0 millions d’euros sur la période, en hausse de 36,0% grâce aux effets combinés de revenus d’activité en croissance et de dépenses opérationnelles moins importantes.

L’EBITDA de l’activité Barges Fluviales est de 1,9 million d’euros sur le 1 er semestre 2020, contre 1,4 million d’euros en juin 2019.

L'EBITDA de l'activité Conteneurs progresse de 3,8 millions d'euros au 1er semestre 2019 à 6,3 millions d'euros en 2020 grâce au dynamisme des ventes et à des distributions investisseurs en baisse en raison de l'évolution, sur la période, de la flotte en gestion.

L'EBITDA de l'activité de Constructions Modulaires en Afrique et les coûts Corporate sont stables à 0,5 million d'euros contre 0,6 million d'euros sur le 1er semestre 2019.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 10,8 millions d’euros, en hausse de 94%.

Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2020 est positif à 2,5 millions d’euros (contre une perte de -2,5 millions d’euros un an plus tôt).

STRUCTURE FINANCIERE

Le bilan présente un total de 458 millions d’euros au 30 juin 2020, contre 447 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Les actifs tangibles (actifs non courants hors goodwill + stocks) s’élèvent à 378 millions d’euros contre 364 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Les flux opérationnels de trésorerie s’élèvent à 0,6 million d’euros intégrant 27,8 millions de flux d’acquisition de matériels.

La dette brute nominale est de 245 millions d’euros, comparé à 239 millions d’euros au 31 décembre 2019 et l’endettement net du Groupe ressort à 208 millions d’euros contre 199 millions d’euros à fin 2019.

Au 30 juin 2020, les ratios de Gearing et de Loan to Value du Groupe s’établissent respectivement à 1,68x et 54% (contre 1,62x et 54% au 31 décembre 2019).

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le 10 août 2020, Touax SCA a annoncé que sa filiale Touax Rail Limited a signé un accord d’augmentation de capital de 81,9 millions d’euros avec DIF Capital Partners afin d’accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Touax SCA restera l’actionnaire majoritaire, avec 51% du capital. Touax prévoit de finaliser la transaction d’ici fin septembre.

PERSPECTIVES

Touax renoue avec les bénéfices sur le 1er semestre 2020, validant ainsi la stratégie de recentrage sur les trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables et démontrant la résilience de son modèle dans le contexte actuel de Covid-19.

Après une croissance de 1,5% en 2019, le marché européen du fret ferroviaire devrait connaître une contraction de 7% (source UIRR – croissance des transports intermodaux par rail), avec un rebond attendu sur 2021. Touax Rail devrait poursuivre son développement bénéficiant de ses nouvelles sources de financements, dans un marché offrant des opportunités d’investissements dans certains types de wagons et dans des parcs de clients souhaitant externaliser la propriété et la maintenance. Touax Rail pourrait aussi bénéficier des plans de relance des Etats dans le fret ferroviaire en Europe et en Asie.

Le transport fluvial devrait continuer de bénéficier des effets porteurs de la transition écologique.

Après une croissance de 1,8% du commerce conteneurisé en 2019, la prévision est actuellement une baisse de 5,5% en 2020 suivie d’une reprise de 6,3% en 2021 (source : Drewry). La reprise a débuté cet été en Asie sur le marché de la location de conteneurs neufs, les taux d’utilisation de notre flotte mondiale repassant à 96% en août 2020.

D’un point de vue structurel et à moyen/long terme le « Green Deal » européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l’externalisation, devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d’actifs.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- 9 septembre 2020 : Webcast SFAF de présentation des comptes semestriels 2020

- 11 septembre 2020 : Webcast présentation des résultats semestriels

- 13 novembre 2020 : Produit des activités du 3ème trimestre 2020

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

1 A structure identique et basé sur les taux moyen de change du 1er semestre 2019





Pièce jointe