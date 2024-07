TOUAX SCA est spécialisé dans la location (57,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (5,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - location, gestion et vente de conteneurs maritimes (42,6%) : gestion d'un parc de 327 922 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ; - location et vente de wagons de fret (37,1%) : gestion, à fin 2023, de 13 191 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ; - location de barges fluviales et de péniches (9,6%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ; - autres (10,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (43%).

Secteur Services portuaires