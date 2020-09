Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Touax SCA a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’augmentation de capital de 81,9 millions d’euros de Touax Rail Ltd avec l’un des principaux fonds d’infrastructure indépendant mondial DIF Capital Partners. Aussi, à l’issue de cette transaction, Touax SCA reste actionnaire majoritaire avec 51% du capital de Touax Rail Ltd et 49% est aujourd’hui détenu par DIF Capital Partners, au travers de son fonds DIF Core Infrastructure Fund II.L'opération va permettre à Touax Rail d'accélérer le développement de son activité de wagons de fret en Europe et en Asie. Immédiatement relutive, la transaction permet de financer des prises de participations minoritaires dans des entités détenant des actifs, dans Touax Rail India Ltd ainsi que de financer la croissance future de Touax Rail Limited." Nous nous réjouissons de la conclusion de cette transaction. DIF est aujourd'hui un partenaire de long terme qui va nous permettre d'étendre nos positions dans nos activités fortement résilientes de wagons de fret en Europe et en Asie " a déclaré Fabrice Walewski, gérant du groupe Touax.