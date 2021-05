TOUAX : perspectives favorables

Les produits retraités des activités de Touax se sont élevés à 24,6 millions au premier trimestre 2021, en recul de 4,2%. Les activités en propriété ont progressent de 3,2% à 23,06 millions d'euros, avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l’activité constructions modulaires, minorés par une baisse de l’activité locative, notamment dans l’affrètement de barges fluviales.



L'activité de gestion a chuté de 54,4% à 1,5 million d'euros, avec une baisse des volumes de vente de matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité de ces ventes et à la pénurie de conteneurs.



Les effets de la crise sanitaire demeurent limités au premier trimestre 2021. La pénurie de conteneurs et sa production limitée ont eu pour conséquence un niveau de ventes plus faible.



Touax poursuit sa stratégie d'investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers avec un important carnet de commandes en cours de livraison pour plus de 100 millions d'euros.



Les perspectives sont jugées " favorables avec une hausse progressive attendue du produit retraité des activités ".