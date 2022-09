Touax : forte progression des profits au premier semestre

Touax a dévoilé un résultat net part du groupe de 7,6 millions d’euros au premier semestre, multiplié par 3,8 par rapport à juin 2021. L’Ebitda a suivi la même tendance, progressant de 38% à 29,5 millions d’euros, porté par les activités Conteneurs et Wagons de Fret. Les produits retraités des activités, équivalents aux revenus pour le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs), ont bondi de 49% à 78,3 millions d’euros.



" Les bons résultats de ce premier semestre 2022 s'inscrivent dans la lignée de notre fin d'année 2021. La stratégie d'investissement amorcée en 2021 afin de répondre aux besoins de nos clients, permet une hausse significative de nos revenus locatifs en 2022. Grâce aux contrats long terme signés avec ses clients et à la qualité des actifs acquis, Touax pérennise dans la durée ses revenus et la solidité de son modèle économique, et valide la pertinence de sa stratégie de location longue durée au service des transports durables ", indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de la société.



S'agissant de ses perspectives, le groupe entend saisir toute nouvelle opportunité d'acquisition d'actifs dans les prochains mois, tout en adoptant une politique prudente d'investissements. " Le contexte inflationniste actuel bénéficie par ailleurs à la valorisation du parc d'actifs détenus ", souligne Touax.