Touax : l'augmentation de capital de Touax Rail est finalisée

30/09/2020 | 11:06

Touax a annoncé mercredi avoir bouclé l'augmentation de capital de 81,9 millions d'euros de sa filiale de wagons de fret, Touax Rail.



A l'issue de l'opération, Touax demeure l'actionnaire majoritaire de la filiale, avec une participation de 51% au capital, mais 49% de sa branche ferroviaire est désormais détenu par le fonds d'infrastructure DIF Capital Partners.



Le levée de fonds doit permettre à Touax Rail d'accélérer le développement de son activité de location, de vente et de maintenance de wagons de fret en Europe et en Asie.



