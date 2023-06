Touchstar lance un programme de rachat et de dividendes annuels

Touchstar PLC - fournisseur de solutions informatiques mobiles et de services gérés pour divers secteurs industriels, basé à Glasgow, en Écosse - annonce son intention de commencer à verser des dividendes à la suite de ses résultats pour les six mois se terminant le 30 juin, qui seront annoncés en septembre. Touchstar indique qu'un dividende intérimaire de 1 pence par action sera annoncé et qu'elle versera chaque année un dividende intérimaire et final progressif, lié à la rentabilité et au moins 2,5 fois supérieur à celui couvert par les bénéfices ajustés.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 22 avril, les actionnaires ont approuvé le rachat de 850 000 actions de 5 pence chacune dans le capital de la société. La société indique qu'elle a l'intention d'acheter ses propres actions, en lançant un programme de rachat. Touchstar avait initialement prévu un budget de 300 000 GBP pour les rachats d'actions cette année, mais déclare maintenant que cela dépendra des actions et de leur prix.

Cours actuel de l'action : 104,50 pence, en baisse de 2,8 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 44 %.

