Touchstar plc et ses filiales conçoivent et fabriquent des appareils informatiques mobiles robustes et développent des solutions logicielles utilisées dans diverses applications de livraison, de logistique et de service sur le terrain. L'entreprise opère dans le segment de la fourniture et de la maintenance de systèmes de données électroniques en temps utile. Elle fournit des solutions informatiques mobiles d'entreprise avec une base mondiale de plus de 500 000 installations. Elle fournit des systèmes de suivi des véhicules et des systèmes télématiques, ainsi que les logiciels associés. Elle fournit des solutions informatiques mobiles pour les opérations d'entreposage, à la fois pour les applications montées sur camion et les applications portables. Ces solutions communiquent à l'aide de la technologie sans fil et fournissent des données en temps utile. Elle développe des logiciels et du matériel sur mesure. Elle fournit également du matériel de capture de données provenant de divers fabricants tiers et en assure le support. Elle propose la mise en service et l'installation de systèmes. Elle assure la maintenance et le service après-vente des systèmes au niveau local, y compris des interventions rapides pour tous les clients.

Secteur Matériel informatique