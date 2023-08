Toughbuilt Industries, Inc. conçoit, fabrique et distribue des outils et des accessoires pour l'industrie du bâtiment. La société distribue diverses gammes de produits d'amélioration de l'habitat et de construction pour les marchés du bricolage et des professionnels sous la marque TOUGHBUILT. Sa principale gamme de produits est la gamme de produits souples, qui comprend environ plus de 100 variantes de pochettes à outils, de porte-outils, de ceintures à outils et d'accessoires, de sacs à outils, de fourre-tout, de solutions de rangement variées et d'organisateurs de bureau/sacs pour ordinateurs portables/tables/cellules. La deuxième grande catégorie de produits est celle des articles en métal, qui comprend des scies et des supports de travail dont la conception et la fabrication sont destinées aux utilisateurs les plus exigeants de l'industrie. En outre, elle comprend plusieurs supports et produits de soutien du travail.