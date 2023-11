Toughbuilt Industries, Inc. se consacre à la conception, à la fabrication et à la distribution d'outils et d'accessoires pour l'industrie du bâtiment. La société commercialise et distribue diverses gammes de produits d'amélioration de l'habitat et de construction pour les marchés du bricolage et des professionnels sous la marque TOUGHBUILT. Son activité est basée sur le développement de produits, principalement dans la catégorie des outils et de la quincaillerie, avec un accent particulier sur l'industrie du bâtiment et de la construction. Ses trois catégories comprennent un total d'environ 19 lignes de produits, à savoir les articles souples, qui comprennent les genouillères, les sacs à outils, les pochettes et les ceintures à outils ; les articles métalliques, qui comprennent les scies, les supports d'outils et les établis ; et les produits utilitaires, qui comprennent les couteaux utilitaires, les cisailles d'aviation, les cisailles, les lasers et les niveaux, les rubans à mesurer et les rouleaux de craie, les outils de frappe, les outils de jardinage et d'aménagement paysager, ainsi que les pinces et les colliers de serrage. L'entreprise possède également plusieurs autres catégories et lignes de produits à divers stades de développement.