SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL : réaction favorable en Bourse aux résultats 2020

La Société de la Tour Eiffel gagne 2,37% à 30,20 euros dans le sillage de la publication de ses résultats annuels. L’année dernière, la foncière de bureaux a généré un résultat EPRA, soit un résultat net récurrent, de 46,4 millions d’euros, représentant 2,38 euros par action, en recul de 7,2%. Elle souligne qu’il est « marqué par les cessions et la vacance stratégique ».



A périmètre constant et hors vacance stratégique, les revenus locatifs bruts ont progressé de 1,1 % et s'établissent à 92,9 millions d'euros. Les vacances stratégiques représentent 1,4 million d'euros de loyers et les cessions, 5,4 millions d'euros. En données publiées, les revenus ont baissé de 4,2%.



Au 31 décembre 2020, le taux d'occupation financier (EPRA) s'établit à 81,4 % (contre 82,1 % à fin 2019). Retraité de la vacance stratégique ce taux d'occupation ressort à 83,7 %.



Le cash-flow courant a reculé de 19,3% à 38 millions d'euros.



En prenant en compte l'impact net des investissements et cessions, la valeur du patrimoine a reculé de 0,3% à 1,866 milliard d'euros.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires un dividende stable à 2 euros par action versé en numéraire. Ce montant équivaut à un taux de distribution de 84 % du résultat EPRA.



Grâce à l'émission de nouveaux titres subordonnés à durée indéterminée pour 180 millions d'euros en juin 2020, son ratio LTV, équivalent du taux d'endettement pour le secteur, a chuté de 10 points à 39%. Le groupe a atteint moins de 18 mois après la fusion avec Affine, son objectif stratégique de 40 %.



Le solde du plan de développement s'élève à 20 millions d'euros à fin 2020. Avancé à hauteur de 16 millions d'euros et devant produire 1,6 million de loyers annualisés, il se compose d'un projet sur le Grand Paris (26 %) et de deux projets en Régions à potentiel (74 %).



S'agissant de ses perspectives, la Société de la Tour Eiffel affiche comme priorité la reconstitution des cash flow, l'amélioration des taux d'occupation et des taux de marge, maîtriser le taux de la dette et finaliser son recentrage, peut-on lire dans sa présentation annuelle. Le taux moyen de la dette s'élevait à 1,84% en fin d'année dernière et son patrimoine était constitué à 91% de bureaux contre 86% après la fusion avec Affine.