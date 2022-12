Tour Eiffel Societe de la : A suivre aujourd'hui

La Société de la Tour Eiffel a acquis en Vente en L’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) auprès de Vinci Immobilier un ensemble immobilier mixte et réversible de 3 900 mètres carrés. Situé 5 rue Danton (3ème arrondissement de Lyon), le programme Manufacture proposera 2 000 m² de bureaux réversibles en logements, 1 300 mètres carrés de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée dont un restaurant." Cette opération est en parfaite adéquation avec notre nouvelle feuille de route, celle d'être une foncière répondant aux enjeux territoriaux et sociétaux. En se positionnant en région, sur un actif immobilier mixte, réversible et durable dans un quartier à fort potentiel de croissance, cela illustre notre engagement visant à accompagner les transformations urbaines, à l'image de la ville de Lyon qui opère en ce sens depuis de nombreuses années " a déclaré Christel Zordan, Directrice générale de La Société de la Tour Eiffel.