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    EIFF   FR0000036816

TOUR EIFFEL (SOCIÉTÉ DE LA)

(EIFF)
  Rapport
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Tour Eiffel Societe de la : Document AMF CP. 2022DD865297

07/10/2022 | 18:12
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2022DD865297

06 octobre 2022

FR0000036816 - DD153622

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

IMPERIO personne morale liée à IMPERIO, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

LEI : 969500LIJD0OW1446X30

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000036816

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 20.5000 Euro

VOLUME : 14 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 20.5000 Euro

VOLUME : 14 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Société de la Tour Eiffel SA published this content on 07 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 October 2022 16:11:07 UTC.


© Publicnow 2022
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PER 2021 170x
Rendement 2021 5,30%
Capitalisation 333 M 327 M -
VE / CA 2020 9,75x
VE / CA 2021 9,83x
Nbr Employés -
Flottant 20,0%
Graphique TOUR EIFFEL (SOCIÉTÉ DE LA)
Durée : Période :
Tour Eiffel (Société de la) : Graphique analyse technique Tour Eiffel (Société de la) | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOUR EIFFEL (SOCIÉTÉ DE LA)
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Christel Zordan Chief Executive Officer
Éric Berlizon Chief Financial & Human Resources Officer
Patrick Bernasconi Chairman
Bruno Meyer Chief Operating Officer
Nicolas Ingueneau Director-Investment & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOUR EIFFEL (SOCIÉTÉ DE LA)-28.98%327
EQUINIX, INC.-34.10%50 768
REALTY INCOME CORPORATION-18.26%36 141
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-44.03%27 131
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-37.51%22 734
W. P. CAREY INC.-12.54%13 843