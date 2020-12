Tour Eiffel Societe de la : Double récompense pour la politique ESG

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 11 décembre 2020 - 9h

La Société de la Tour Eiffel doublement récompensée pour sa politique ESG

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à potentiel, voit sa politique ESG récompensée à deux reprises en devenant lauréate du 20ème Trophée RSE et performance globale organisé par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et la Compagnie Nationales des Commissaires aux Comptes et l'amélioration significative de sa notation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) avec l'obtention du niveau maximal 5 Green Star*****.

20eme Trophée RSE et performance globale de l'Ordre des Experts Comptables et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes : La Société de la Tour Eiffel remporte le Trophée dans la catégorie « Meilleure déclaration de performance extra- financière produite de façon volontaire ».

La Société de la Tour Eiffel remporte le 20ème Trophée RSE et performance globale organisé sous l'égide du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes dans la catégorie « Meilleure déclaration de performance extra-financière produite de façon volontaire » . Le jury a notamment souligné la pertinence de l'identification des enjeux et des risques par la foncière ainsi que ses ambitions en matière de réemploi des déchets. Plus globalement, cette récompense met à l'honneur sa politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise définie dans le cadre de son plan d'actions 2018-2021 et articulé autour de 4 axes : satisfaction des locataires, territoires et engagements sociétaux, empreinte sur l'environnement et recrutement et fidélisation des talents.

Le Trophée RSE et performance globale évalue chaque année les entités françaises et francophones dans 5 catégories distinctes, pour leur démarche sociale, sociétale et environnementale.

Le document de performance extra financière est consultable ici.

Classement GRESB : La Société de la Tour Eiffel obtient la notation maximale de 5 Green Star *****

Au titre de cette édition 2020 du classement Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), la Société de la Tour Eiffel connait une évolution significative de sa performance avec un score de 86/100, une progression de +10 points. La foncière obtient 5 Green Star ***** (+ 2 étoiles), meilleure notation