Tour Eiffel Societe de la : Livraison du KBis dans la métropole de Lyon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 décembre 2020 - 17h45

ICADE LIVRE À LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL L'IMMEUBLE K-BIS, 7.517 M² DE BUREAUX DANS LE CARRÉ DE SOIE

À VAULX-EN-VELIN (69)

Vendu en VEFA en octobre 2018, cet immeuble s'inscrit dans l'îlot Karré développé par Icade. Cet îlot urbain mixte bénéficie d'une implantation idéale au sein du Carré de Soie, l'un des 4 pôles majeurs de l'agglomération lyonnaise : un écosystème économique en plein essor et l'un des premiers bassins d'emplois de la métropole.

Conçu par Rue Royale Architectes, l'immeuble K-bis bénéficie d'un emplacement stratégique grâce à une desserte optimale : au pied du tram T3 et du métro ligne A, avec un accès voiture immédiat depuis le périphérique et à 10 minutes de l'aéroport Saint- Exupéry. Il s'érige en deux volumes de R+3 à R+6, agrémentés de grandes terrasses accessibles, et comprends 82 places de stationnement en sous-sol.

L'immeuble vise les meilleurs labels et certifications environnementales, avec une certification HQE bâtiment tertiaire niveau Excellent et le Label Effinergie + ainsi qu'un objectif RT 2012 de -40%. K-BIS s'est également vu attribuer le prix de la Pyramide d'Argent remis par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise.

« Après les livraisons en 2019 de Karré Velvet, programme de 144 logements, et du Karré, immeuble tertiaire de 9 930 m², nous achevons avec K-Bis la réalisation l'îlot Karré : une opération de développement urbain majeure, qui renforce l'attractivité du Carré Soie, devenu aujourd'hui un véritable quartier mixte dans lequel il fait bon vivre, habiter, travailler. Un projet qui s'inscrit donc pleinement dans la Raison d'être d'Icade et qui confirme notre rôle de partenaire de premier plan de la métropole de Lyon. » déclare Emmanuel Desmaizières, Directeur général d'Icade Promotion.

« Nous sommes très enthousiastes d'annoncer la livraison de l'immeuble K-Bis, nous permettant de nous inscrire dans un projet urbain ambitieux et de renforcer notre présence au sein de l'agglomération lyonnaise. Cet immeuble, de par son implantation et sa conception répondant à une démarche de responsabilité sociétale et environnementale, correspond en tout point à la vision et à la stratégie portées par la Société de la Tour Eiffel.» commente Thomas Georgeon, Directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

À PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OU IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2019 de près de 1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler.

En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.

Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS Charlotte Pajaud-Blanchard, Anne-Sophie Lanaute, Responsable relations presse Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs +33(0)1 41 57 71 19 +33(0)1 41 57 70 29 charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr anne-sophie.lanaute@icade.fr A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s'est imposée comme un acteur de référence. Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) - Code ISIN : FR0000036816 - Reuters : TEIF.PA - Bloomberg : EIFF.FP - Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France www.societetoureiffel.com

