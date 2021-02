Tour Eiffel Societe de la : Location de 1 200 m² à Puteaux

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 11 février 2021 - 17h45

La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail par L'Association Française

du Gaz (AFG) de 1 200 m² de bureaux dans son immeuble Linéa

situé à Puteaux

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce la signature d'un accord locatif ferme, pour une durée de 9 ans, avec l'Association Française du Gaz (AFG), syndicat français de l'industrie du gaz. Cette opération, portant sur 1 200 m² de bureaux au sein de l'immeuble Linéa (16.000 m²), situé à Puteaux, porte le taux d'occupation de l'actif à 82%.

Le Linéa, certifié Breeam In Use bénéficie d'une localisation idéale aux portes du 1er pôle d'affaires européen, La Défense, ainsi que d'une excellente accessibilité face au pont de Neuilly. Le plateau de bureaux, situé au 9ème étage, offre des espaces de travail neufs et lumineux dont l'agencement a été pensé pour garantir rationalité dans l'usage des espaces et confort pour les salariés du locataire. L'immeuble Linéa dispose d'espaces d'accueil très récemment rénovés et propose un panel de services tel que des espaces de restauration (RIE, work café) un espace de remise en forme Wellness, et une conciergerie digitale. L'immeuble dispose d'un parking en sous-sol.

Ces nombreux atouts ont convaincu l'AFG, 9 autres associations ainsi que Certigaz une société gazière filiale de l'AFG d'y implanter leur projet intitulé « La Maison du Gaz ». « Le nom de notre projet indique notre objectif qui est non seulement de regrouper sur un même site les plus importantes associations de la filière gazière mais également d'opérer un rapprochement des différentes organisations en facilitant les échanges et la transversalité. Notre objectif sera de faire du gaz l'un des piliers de la transition énergétique et d'accélérer le développement des gaz renouvelables. Dès le 1er juillet 2021 prochain les 60 collaborateurs de ces différentes entités s'installeront au 9ème étage de Linéa » commente Thierry Chapuis Délégué Général de l'Association Française du Gaz.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'AFG au sein de notre immeuble Linéa. Ce choix témoigne de la confiance accordée par nos locataires dans la qualité des actifs et des services proposés par la Société de la Tour Eiffel. L'attractivité du pôle de la Défense, multimodal et connecté, qui tend à se renforcer avec l'avancement du développement du Grand Paris justifie de la pertinence de nos choix d'implantations répondant à notre stratégie 80% Grand Paris, 20% Région à fort potentiel et 100% bureaux dont nous poursuivons activement le déploiement. » commente Bruno

Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseiller preneur et bailleur : Cushman & Wakefield

